Afrique: Journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises - La résilience des acteurs au centre de la célébration de 4e édition

L'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME), a organisé, les 26 et 27 juin 2023, la célébration de la journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises (JM-MPME), sous le thème : « Transformation des économies locales : rôle et stratégies de résilience des PME burkinabè dans un contexte de crise sécuritaire et économique ». La cérémonie d'ouverture, a eu lieu, le mardi 27 juin 2023, à Ouagadougou.

Instituée par l'assemblée générale de l'Organisation des nations (ONU) le 6 avril 2017, la journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises (JM-MPME) est célébrée le 27 juin de chaque année. Le Burkina Faso, à travers l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME), a célébré la 4e édition de cette journée, les 26 et 27 juin 2023, sous le thème : « Transformation des économies locales : rôle et stratégies de résilience des PME burkinabè dans un contexte de crise sécuritaire et économique ».

La cérémonie d'ouverture, présidée par le secrétaire générale (SG) du ministère en charge des PME, Fidel Ilboudo, représentant le ministre, Serge Poda, a eu lieu, le mardi 27 juin, à Ouagadougou.

Selon lui, l'objectif de cette célébration est de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des MPME dans la concrétisation des objectifs de développement durable d'une part et d'autre part, constituer une tribune de réflexion sur les défis à relever et les perspectives de croissances de ces entreprises.

« Elle constitue une occasion de reconnaissance de l'impact des MPME et de célébration des femmes et hommes qui les créent et les dirigent », a-t- il laissé entendre.

Hommage aux entrepreneurs

A l'en croire, elles sont par excellence l'un des piliers du développement économiques inclusif et durable de l'économie du Burkina.

En effet, elles constituent plus de 90% du tissu économique avec une contribution à la formation du PIB de l'ordre de 40%.

Selon la directrice des affaires juridiques de l'AFP-PME, Silvie Coulibaly, représentant le président du comité national d'organisation, pour la 4e année consécutive, la structure offre une occasion de rendre hommage aux braves entrepreneurs qui se battent au quotidien pour un secteur plus viable et compétitif.

Cette journée, a-t-elle poursuivi, est la preuve de l'engagement de l'AFP-PME aux cotés de ces porteurs de projets d'entreprises, à oeuvrer pour le développement l'économie burkinabè.

Ainsi, deux jours durant, ce fut l'organisation, entre autres, de concours de projets d'entreprises dont les meilleurs vont être financées par l'AFP-PME, des expositions-ventes de produits d'entrepreneurs venus de toutes les régions du Burkina et des panels.

Au titre des projets d'entreprise qui ont pris part au concours dénommée « oser son financement », 5 projets sur 57 ont été retenus dont 3 grands prix et deux prix spéciaux, qui récompensent le meilleur projet jeune et meilleur projet femme.

L'AFP-PME a pour mission principale de contribuer au développement du secteur privé par le soutien à la promotion d'une dynamique entrepreneuriale et à l'émergence d'un tissu de PME burkinabè viables et compétitives.

Estelle KONKOBO

(Stagiaire)

Palmarès de la sélection pour le Pitch du concours « Oser son financement »

1- Korsaga Rosalie N

Titre du projet : Pisciculture Intégrée

Prix : Trophée, Attestation de participation + 500 000 FCFA, prêt d'amorçage de 2 500 000FCFA à 5 000 000 FCFA

2- Bekuoné Dabiré Madeleine

Titre du projet : Amélioration de l'offre de coiffure par l'utilisation de fils de coton comme une alternative à l'usage des mèches et de la laine.

Prix : Trophée, Attestation de participation + 400 000FCFA, prêt d'amerrissage de 2 500 000FCFA à 5 000 000 FCFA

3- Bembanba Marie Claude

Titre du projet : Unité de production, de transformation, de la commercialisation du miel et de produits dérivés (savon et vin)

Prix : Trophée, Attestation de participation + 300 000 FCFA, prêt d'amerrissage de 2 500 000 FCFA à 5 000 000 FCFA

PRIX SPECIAUX

* Ouoba Y. Priscille

Titre du projet : Lutte contre la faim

Prix : 300 000 FCFA

* Allah Foundfonsi Marthe

Titre du projet : Projet de développement d'une unité de transformation agro-alimentaire au quartier Saaba, Ouagadougou.

Prix : 300 000 FCFA

Source : AFP-PME