Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-allemande -Des délégations de Parlementaires et de délégués économiques chez le Premier ministre

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a reçu en audience le mardi 27 juin 2023 deux délégations allemandes : L’une de parlementaires allemands conduite par Dr Karamba Diaby, Président du Groupe Parlementaire du Parti Social-Démocrate (SPD), chef de la délégation et l’autre de délégués économiques, conduite par Anja Hajduk, secrétaire d’Etat du ministère fédéral de l’Economie et de la protection du Climat. Rapportent les services de la Primature.

Autour du thème central du renforcement de la coopération entre les deux pays, les parlementaires allemands ont évoqué, avec le Premier ministre, les questions de la formation professionnelle et de l’intégration des jeunes dans le tissu économique, mais également, le rôle de la Côte d’Ivoire dans les relations internationales, notamment dans la sous-région et la position du pays dans la guerre en Ukraine. « Nous sommes convaincus que le chemin que la Côte d’Ivoire a fait, cela va renforcer les relations entre nos deux pays », a indiqué Dr Diaby Karamba qui avait à ses côtés, le Vice- président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, l’honorable Konaté Sidiki.

Selon le chef de la délégation, cette visite en terre ivoirienne est la première à l’extérieur depuis 2021 que les parlementaires allemands, effectuent. Signe de la place importante qu’occupe la Côte d’Ivoire dans les relations entre l’Allemagne et l’Afrique, de manière générale, et de façon particulière, de la vitalité des relations entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne. Il a salué surtout la stabilité politique de la Côte d’Ivoire, sa force économique et son influence au plan sécuritaire dans la sous-région.

Ont pris part à cette Audience, l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, les ministres de l’Environnement et du Développement Durable et celui de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle.

Avant cette rencontre, le Premier ministre a reçu les délégués économiques allemands Ceux-ci se sont dit heureux de l’intérêt qui est porté à la volonté d’approfondir les relations entre les deux pays. Volonté qui s’est matérialisée par l’ouverture officielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie allemande en Côte d’Ivoire, le 26 juin 2023. « Il y a réellement le souhait d’approfondir cette coopération économique entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne », a déclaré Anja Hajduk, secrétaire d’Etat du ministère fédéral de l’Economie et de la protection du Climat qui effectuait à cette occasion, sa première visite en Côte d’Ivoire.