Afrique: Notre action de janvier à décembre 2022

communiqué de presse

En 2022, en Mauritanie, le CICR a continué d'oeuvrer en faveur des populations affectées par le conflit dans les régions les moins accessibles du pays. Voici un aperçu des actions effectuées de janvier à décembre 2022.

Le CICR mène des activités en Mauritanie depuis 1970. Il visite des détenus et contribue à améliorer leurs conditions de vie à travers un soutien systémique aux autorités mauritaniennes. Il leur offre ainsi qu'à d'autres personnes telles que les réfugiés des services de rétablissement des liens familiaux. Il s'efforce de répondre aux besoins essentiels des populations vulnérables et s'emploie à promouvoir le DIH et les principes humanitaires auprès des forces armées et de sécurité, les autorités et la société civile.

16 995 personnes ont vu leurs moyens de production agricole et d'élevage renforcés.

Le CICR aide à la maintenance des infrastructures d'eau et d'assainissement en fournissant intrants et conseils techniques. Il sensibilise divers groupes aux bonnes pratiques d'hygiène et de gestion de l'eau. Il cible des zones à forte pression sur les ressources en raison de la présence combinée d'éleveurs résidents, réfugiés et nomades.

14 400 personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable et à un assainissement améliorés : détenus, réfugiés et hôtes.

En coopération avec le Croissant-Rouge mauritanien (CRM), le CICR vient en aide aux familles touchées par la disparition d'un proche.

266 familles ont pu rétablir le contact avec leurs proches dont ils avaient perdu la trace.

En 2022, le soutien ciblé à des campagnes de vaccination/ traitement du bétail a consisté à préserver les troupeaux des maladies à forte contagion telles que la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la peste des petits ruminants (PPR), la pasteurellose et le botulisme.

852 584 animaux ont été vaccinés dans le cadre des activités de sécurité économique.

Pour plus d'informations sur notre action en Mauritanie de janvier à décembre 2022, consultez nos faits et chiffres.