Afrique: CAN U-23 TotalEnergies - L'Égypte se rattrape

En tête du groupe B de la Coupe des Nations d'Afrique des Nations U-23 CAF TotalEnergies, le Mali défie l'Égypte, championne d'Afrique de la catégorie, mercredi au Grand Stade de Tanger.

Cette affiche propose une opposition entre deux équipes bien en place tactiquement. Plus agressifs et plus portés vers l'avant les Égyptiens ouvrent le score par l'intermédiaire d'Ibrahim Mohamed Adel le capitaine de la sélection, à la 10e minute qui inscrit le premier but égyptien de la compétition. L'attaquant des Pyramids, troisième du championnat égyptien s'est offert sa cinquième réalisation de la saison.

À la 18e minute, les Maliens obtiennent un coup franc. Buteur face au Gabon, le jour de ses 21 ans, Mamadou Sangaré se charge de le tirer mais sa frappe est déviée par la défense égyptienne.

Le public tangérois assiste à un match agréable, vivant et sans temps mort. Les attaques s'enchaînant de part et d'autre. Les Égyptiens rentrent aux vestiaires avec un léger avantage au tableau d'affichage.

En début de seconde période, Ahmed Eid auteur d'un coup coude sur Traoré écope d'un carton jaune et sera suspendu pour la prochaine journée. La physionomie du match change, on assiste à un match plus fermé, plus haché avec plus de fautes à l'image de cette obstruction de Mamady Diambou. Le milieu défensif de Salzbourg écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'explusion. Réduits à 10, les Maliens peinent et puisent dans leurs ressources.

Les Pharaons profitent des espaces laissés par les Aigles. Adel en retrait trouve Ahmed Nabil Koka, frappe mais la défense malienne dégage in extremis ce ballon hors de ses cages à la 70e minute.

À court d'innovations dans le jeu, les poulains de Badra Aliou Cissé obtiennent un coup intéressant à quelques minutes de la fin du temps réglementaire malheureusement la tête d'Ibrahima Cissé n'est pas cadrée. Le score ne changera pas. L'Egypte, avec 4 points, chipe la tête du groupe B à leurs adversaires du soir, avant le second match de la poule entre le Niger et le Gabon.