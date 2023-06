Afrique: Le président rwandais arrive aux Seychelles pour une visite d'État - Accords clés signés

Les Seychelles et le Rwanda ont signé mercredi cinq protocoles d'accord et une convention le premier jour de la visite d'État du président rwandais Paul Kagame dans la nation insulaire.

À l'invitation du président des Seychelles Wavel Ramkalwan, M. Kagame est en visite d'État du 28 juin au 3 juillet et sera l'invité d'honneur des célébrations de la fête nationale le jeudi 29 juin.

Le président rwandais a eu un tête-à-tête avec le président Ramkalawan à State House. Les deux présidents ont ensuite tenu une réunion bilatérale suivie de la signature des protocoles d'accord et d'un accord entre le ministre seychellois des affaires étrangères, Sylvestre Radegonde, et le ministre rwandais du commerce et de l'industrie, Jean-Chrysostome Ngabitsinze.

Les protocoles d'accord concernent la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'application de la loi, de l'agriculture, de la santé et du tourisme. Les deux pays ont également signé un accord d'exemption de visa qui permettra aux citoyens seychellois de voyager au Rwanda sans visa. Le voyage des Rwandais aux Seychelles est déjà sans visa.

Les protocoles d'accord et une convention ont été signés par le ministre des affaires étrangères, Sylvestre Radegonde, et le ministre rwandais du commerce et de l'industrie, Jean-Chrysostome Ngabitsinze. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Dans son communiqué de presse, M. Ramkalawan a souligné qu'au sein des forces de l'ordre, le Rwanda possède l'une des meilleures académies de police.

"Nous avons convenu que nos forces de police pourront utiliser les installations de vos académies à tous les niveaux. De la même manière pour la défense et la sécurité, le Rwanda continue de jouer un rôle de premier plan", a-t-il déclaré.

"Nous réalisons que dans le domaine de l'agriculture, le Rwanda fait à nouveau preuve de leadership sur le continent africain et les petites Seychelles aimeraient tirer parti de l'expérience. Le protocole d'accord signé donnera à notre domaine agricole un plus grand espoir d'amélioration. Dans le domaine de la santé, tourisme, et d'autres domaines, je pense que ce que nous avons signé aujourd'hui marque la confirmation des relations solides que nous voulons approfondir », a-t-il ajouté.

De son côté, M. Kagame a déclaré que les discussions tenues à State House avec son homologue seychellois ont été productives car les Seychelles et le Rwanda sont animés par des aspirations communes à améliorer la vie de leurs citoyens, travaillant main dans la main avec des partenaires de la région et au-delà.

"En nous appuyant sur nos liens bilatéraux solides, nous avons l'intention d'approfondir notre coopération dans des domaines stratégiques d'intérêt mutuel. Pour les Seychelles et le Rwanda, le tourisme est un moteur clé de la croissance économique. Collectivement, nous pouvons faire beaucoup pour rendre le secteur plus durable et résilient. Le tourisme crée d'énormes opportunités de connectivité aérienne et de liens commerciaux rapprochant les entreprises des Seychelles et du Rwanda », a déclaré M. Kagame.

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en octobre 2010. Au fil des ans, les Seychelles et le Rwanda ont eu des engagements et des échanges en tant que membres des Nations Unies (ONU), de l'Union africaine (UA), du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA ), le Commonwealth et la Francophonie.

En août 2013, les Seychelles et le Rwanda ont signé un accord général de coopération qui prévoit la création d'une Commission mixte pour ouvrir la voie à une collaboration plus efficace entre les deux pays, notamment dans les domaines de la santé, du tourisme, de la culture, de l'éducation, de l'agriculture, de la la promotion du commerce et des investissements, les services aériens, l'information, la communication et la technologie.

En décembre 2018, les deux pays ont signé un accord bilatéral sur les services aériens (BASA).

M. Radegonde, qui détient également le portefeuille du tourisme, a souligné que l'accord d'exemption de visa récemment signé facilitera les voyages des Seychellois en visite au Rwanda.

"Comme les Rwandais peuvent venir aux Seychelles sans visa, les Seychellois pourront également voyager au Rwanda sans visa pendant la période de trois mois donnée. Notre objectif est de signer cet accord avec tous les pays pour faciliter les contacts entre les peuples, " dit M. Radegonde.

Dans le cadre de sa visite aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, M. Kagame s'est également adressé à l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire mercredi.