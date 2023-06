Burkina Faso: Ministère en charge de l'environnement - Roger Baro prend fonction

Le Secrétaire du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, a installé le nouveau ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, le mardi 27 juin 2023 à Ouagadougou.

Roger Baro est le nouveau ministre de l'Environne- ment, de l'Eau et de l'Assainissement. Il a été appelé à diriger ce département à l'occasion du dernier remanie-ment ministériel intervenu, le 25 juin 2023. Son entrée officielle en fonction a été marquée, le mardi 27 juin 2023, à Ouagadougou par une cérémonie d'installation présidée par le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara. Inspecteur de l'environnement, M. Baro était, jusqu'en avril dernier, directeur général de la préservation de l'environnement.

Dans son mot en tant que premier responsable de ce département, il a d'abord rendu grâce au Tout-Puissant et ensuite traduit sa gratitude au président de la Transition et au Premier ministre pour la confiance placée en sa modeste personne, en l'appelant à ce niveau de responsabilité, surtout au moment où le Burkina Faso est à un tournant décisif de son histoire. « C'est une mission exaltante et un défi immense en ces instants où notre pays est engagé dans la lutte contre l'insécurité et pour l'intégrité territoriale avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) en ligne de front », a souligné le nouveau ministre.

En tant que pur produit du ministère, il a donc la pleine conscience des challenges qui l'attendent sur le terrain de la conduite de la politique gouvernementale en matière d'environnement. Ne venant pas sur un terrain vierge, il a dit inscrire son action à la tête de ce ministère dans la poursuite et la consolidation des acquis de ces devanciers. Car, « c'est au bout des anciennes cordes que se tissent les nouvelles pour que, de prolongement en prolongement, les puisatiers puissent toujours recueillir l'eau fraiche, vivifiante et intarissable qui sommeille dans les profondeurs de la terre », a-t-il soutenu.

L'engagement des collaborateurs

En tout état de cause, le ministre Baro reste conscient qu'il ne pourra pas remplir sa mission sans l'accompagnement et l'engagement de tous ses collaborateurs. « A mes collaborateurs toutes catégories confondues, je lance un appel à l'unisson, à l'engagement et au don de soi. C'est à ce prix qu'ensemble, notre département inscrira en lettres d'or sa contribution à la mise en oeuvre du Plan d'actions pour la stabilisation et le développement », a-t-il insisté.

Le ministre sorti, Dr Augustin Kaboré, après 8 mois passé à la tête de ce département, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'Etat et au chef du gouvernement pour lui avoir permis de servir son pays à ce niveau de responsabilité. Il a également salué le personnel du ministère dont l'accompagnement a permis d'engranger des résultats tangibles en moins d'une année.

Et en matière d'acquis, Dr Kaboré a cité, entre autres, l'immatriculation des trois forêts classées au cadastre foncier national, la validation du document de la vision 2050 de développement à faible émission de carbone, la tenue de la 1re édition de la Semaine nationale sur l'économie verte, l'obtention d'un financement de 150 millions d'euros auprès de la Banque Mondiale pour la réhabilitation de 35 barrages, le recouvrement au titre de la Contribution financière en matière d'Eau de 6, 7 milliards F CFA, la réalisation de 15 mini Adduction d'eau potable et de 152 nouveaux forages dont 24 équipes de Pompes à motricité humaine (PMH).

Disposé à accompagner le nouveau ministre à chaque fois qu'il est de besoin, le ministre sorti a appelé les agents du ministère à lui accorder tout le soutien dont il aura besoin dans l'accomplissement de sa noble mission. Jacques Sosthène Dingara a rappelé au ministre Baro qu'il est appelé à un gouvernement de combat au service du peuple qui, du reste, a de nombreuses attentes à combler.