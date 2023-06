Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Juin2023

Sénégal : Arrestation d’Ousmane Sonko - « Dans tous les cas de figure, nous sommes prêts à défendre notre projet» (Abass Fall)

Le député et non moins membre du parti Pastef n’a pas tardé à réagir, suite à la publication de la décision du juge condamnant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme. Selon Abass Fall, deux cas de figure existent : « Soit, il cherche à l’arrêter et ensuite, renoncer à sa candidature, pensant faire baisser la tension. Soit, il l’arrête et maintient sa candidature qui est de trop pour les Sénégalais», a-t-il écrit sur la page Facebook. Celui qui est par ailleurs conseiller à la ville de Dakar avertit par contre : «Dans tous les cas de figure, nous sommes prêts à défendre notre projet.» À la fin de son post, Abass Fall a réaffirmé qu’Ousmane Sonko reste le «seul et unique candidat» de Pastef pour la Présidentielle du 25 février 2024. Dans tous les cas, la condamnation du leader de Pastef est inéluctable, étant donné qu’il a été jugé par contumace. (Source : adakar.com)

Guinée : Kankan- Prières, bain de foule, abattage rituel de moutons…sur les pas du colonel Doumbouya

Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a célébré la fête de l’Aid El Kébir, ce mercredi 28 juin 2023, à Kankan sa ville natale, a constaté sur place Africaguinee.com, à travers son correspondant en Haute Guinée. Accompagné de ses fils, ses proches collaborateurs, autorités locales, le Chef de l’Etat a pris part à la prière collective qui s’est déroulée à la grande mosquée de Kankan située au quartier Timbo dans la commune urbaine. La présence du président et de sa délégation dans ce lieu de culte a suscité une immense mobilisation des musulmans venus de tous les horizons. À l’intérieur de la mosquée, les fidèles se sont rassemblés, écoutant attentivement le sermon de l’imam qui guidait la prière. Dans son sermon, il a formulé des bénédictions pour les autorités de la transition et a prié pour la paix et l’entente dans le pays. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Après la fête de Tabaski - Abobo renoue avec les ordures

A quelques jours de la fête de la Tabaski, la commune d’Abobo avait fait peau neuve avec le ramassage des ordures, le curage des caniveaux. Mais force est de constater que juste après la célébration de l’Aïd-el-Kebir, les rues sont jonchées d’ordures, les poubelles ne sont pas vidées. Or, les ordures ménagères lorsqu’elles sont entassées durant plusieurs jours dégagent des odeurs nauséabondes polluant ainsi l’air. Ce qui, inéluctablement, a un incident sur la santé des populations qui respirent ces odeurs à longueur de journée. Pour certaines personnes, cette situation va perdurer jusqu’à la semaine prochaine le temps que les uns et les autres puissent se reposer avant de reprendre le service. (Source : Fratmat.info)

Rdc : Jeux de la francophonie- 4 500 policiers, 80 médecins seront à mobiliser

A J-30 du début des épreuves, Kinshasa assure que la santé et la sécurité des participants sera assurée. Même si les conclusions des dernières missions sur place peuvent dissuader certaines délégations. Kinshasa a assuré que toutes les dispositions nécessaires étaient prises, notamment en matière de sécurité, pour accueillir les participants aux 9e Jeux de la Francophonie prévus du 28 juillet au 6 août dans la capitale de la RDC. Plus de 3 000 jeunes athlètes et artistes venus d’une quarantaine de pays sont attendus pour ces Jeux qui combinent épreuves sportives et culturelles. Organisés en principe tous les quatre ans, ils auraient dû avoir lieu en 2021 mais ont été reportés deux fois, la première à cause de la pandémie, la 2e, en 2022, parce que les infrastructures n’étaient pas prêtes. Les équipements sont « en cours de finition », a affirmé Isidore Kwandja, directeur du comité national des Jeux, lors d’une conférence de presse à J-30. (Source : Jeune afrique)

Nigeria : Célébration de l’Aid- Les Nigérians fêtent dans une situation économique tendue

Dévaluation de la monnaie et inflation ont pesé sur les festivités alors que le nouveau président Bola Tinubu multiplie les mesures pour faire baisser le coût de la vie.Les Nigérians ont célébré le 28 juin la fête musulmane de l’Aïd al-Adha avec des prières et des repas familiaux au moment où nombre d’entre eux se débattent au milieu d’une situation économique tendue en raison d’une inflation élevée, d’une forte dévaluation et des coûts de transports en hausse. (Source : Jeune afrique)

Burkina Faso : Une nouvelle attaque terroriste- Une trentaine de soldats et de VDP tués

Au moins 31 soldats et trois supplétifs civils de l’armée ont été tués, le 26 juin, dans une attaque de jihadistes présumés dans le nord du pays frontalier du Mali. Le même jour, dans la même région, une autre attaque aurait coûté la vie à des « dizaines » d’autres VDP. « Un convoi de ravitaillement escorté par des unités militaires, de retour de Djibo », ville assiégée depuis des mois par les jihadistes dans la région du Sahel (nord), a été « la cible d’une embuscade » à Namsiguia, dans la région du Centre-nord, selon un communiqué de l’armée burkinabè. « Les combats, particulièrement violents, ont causé d’importantes pertes, malgré la réponse vigoureuse des unités », ajoute-t-il, parlant d’un « bilan provisoire » de 31 soldats et trois Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l’armée) tués, tandis qu’une « dizaine d’éléments sont toujours recherchés par les renforts » dépêchés sur place. Selon l’armée, « plus de quarante terroristes ont été neutralisés ». (Source : jeune Afrique)

Togo : Drogue- Des produits prohibés détruits par le ministère de la sécurité à Lomé

Des produits prohibés (drogues, stupéfiants etc…) ont étés détruits à la fournaise, mardi 27 juin, à Lomé par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers le Comité national anti-drogue, à l’occasion de la célébration de la journée nationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues, informe l’Agence togolaise de presse. Ce sont plusieurs kilogrammes de produits stupéfiants qui ont été mise à la fournaise dont 0,6 kg de cocaïne, 0,008 kg de crack cocaïne, 50,45 kg d’éphédrine, 0,43 kg d’héroïne, 4,62 kg métamphétamine, 10084,67 kg cannabis, 0,169 phénacetine, 51,68 kg psychotropes, 92183 kg de médicaments illicites, 0,1 kg de papier à fumer, et de 49, 283kg de cigarettes illicites, et de 2,3 kg de produits de tabac illicites. Ces produits représentent le bilan de la saisie des autorités de sécurité de juillet 2022 à juin 2023. (Source : alome.com)

Une sélection de Bamba Moussa