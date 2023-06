Angola: Six nouvelles recrues arrivent à Sagrada Esperança

Dundo — La formation de Sagrada Esperança a renforcé son effectif en recrutant six joueurs nationaux et étrangers, en vue de la saison sportive 2023/24, dont l'objectif est de se battre pour remporter le titre et de se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe Nelson Mandela.

Il s'agit de l'attaquant Kaporal (Ancien d'Académica do Lobito) et des arrières Gui Mfing (Ancien Vita Clube de Kinshasa) et Dialanda Tomás (Ancien Santa Rita de Cássia).

Le milieu offensif Maliene Diallo (Ancien Stade Malien Bamako du Mali), le défenseur central Jacket Mangoba (Ancien de Vita Clube de Kinshasa) et l'arrière droit Beny Papel (Ancien Santa Rita de Cássia) font aussi partie de nouvelles recrues de Sagrada Esperança.

Selon le bureau de Marketing et Communication du club, le contrat des joueurs est de deux ans.

Outre ces footballeurs, le club a récemment annoncé la signature de l'attaquant Dabanda (ancien Bravo de Maquis).

D'autre part, Matengó, Lussivica, Jó Vidal, Dasfaa, Latif et Niang ont quitté le club.