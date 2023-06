Cameroun: Scandale - 02 milliards francs CFA pour la résidence de fonction d'Ayang Luc

Le président du Conseil économique et social du Cameroun, Ayang Luc, a, par un appel d'offres daté du 26 juin 2023, annonce la construction de sa villa de fonction.

En circulation sur la toile depuis la matinée, le document informant de la dépense somptuaire, suscite l'indignation des Camerounais dont la trop immense majorité croupit dans une repoussante misère.

Ayang Luc est président du Conseil économique et social du Cameroun depuis février 1984, depuis quasiment 40 ans. Il n'a jamais accordé d'interview à la presse. Il n'a jamais pris position sur la politique économique et social du Cameroun. Les activités du Conseil économique et social ne sont pas connues. Aucun article de presse sur leurs activités. L'institution fonctionne dans l'omerta, on dirait une loge ésotérique. Mais chaque année, la quatrième institution du pays ( protocole d'État), bénéficie d'un budget de fonctionnement annuel de plusieurs milliards francs CFA.

Les détails de la villa de fonction d'Ayang Luc qui est devenu une propriétaire du Conseil économique et social, sont croustillants, et laissent pantois, pour un pays où les élèves -professeurs sont sans bourses depuis une trentaine d'années, et s'habillent de haillons, suscitant les railleries de leurs voisins de l'Ecole Nationale d'Administration ( ENAM), eux, faisant leurs études professionnelles avec une bourse indexée sur la base de leur indice salariale. Un pays où les hôpitaux dit de référence manquent de scanner, les universités et lycées technique sans équipements, des écoles primaires et lycées sous la belle belle étoile

Voici l'appel d'offre et les détails de la villa de fonction d'Ayang Luc, président du Conseil économique et social.