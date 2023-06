Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feue Soumia Benkhaldoun Amrani

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'ancienne ministre, feue Soumia Benkhaldoun Amrani.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande émotion et profonde affliction le décès de Soumia Benkhaldoun Amrani, qui a été rappelée à Dieu en ces jours bénis de Dou Al Hijja, mois de la miséricorde et de la bénédiction.

En cette triste occasion, SM le Roi exprime aux enfants de la défunte, à son époux M. El Habib Choubani, à l'ensemble de ses proches, et à sa famille politique au sein du parti de la Justice et du développement, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, se remémorant le patriotisme de feue Benkhaldoun et ses compétences scientifiques et politiques qui lui ont permis de mener à bien les missions et les responsabilités universitaires et gouvernementales qui lui ont été confiées.

Partageant la peine des membres de la famille de la défunte suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, SM le Roi exprime sa considération pour les qualités humaines de feue Benkhaldoun, qui fut connue pour ses bonnes actions, sa fidélité et son dévouement au service de sa Patrie, ainsi que pour son attachement aux constantes de la Nation et à ses sacralités.

Le Souverain implore le Tout-Puissant d'entourer de Sa sainte miséricorde feue Benkhaldoun, de la rétribuer amplement pour ses bonnes oeuvres et les services louables qu'elle a rendue à son pays et d'accorder patience et réconfort aux membres de sa famille.