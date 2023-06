Afrique: CAN U23 - Le Niger bat le Gabon et le sort de la compétition

Surprenante équipe du Niger ! Après avoir tenu en échec l'Egypte lors de son premier match de la CAN U23, le Mena fait encore mieux ce mercredi à l'occasion de sa deuxième sortie dans le groupe B.

Opposé au Gabon, le Niger l'a emporté 1-0 grâce à l'unique but d'Abdou Moumouni sur penalty à la 60e minute. Un but qui permet à la plus faible équipe du groupe sur le papier, de l'emporter et d'espérer une qualification pour les demi-finales qu'il jouera contre le Mali.

Quant au Gabon, qui subit sa deuxième défaite d'affilé, il est d'ores et déjà éliminé au premier tour de la compétition.

It's a first ever U-23 AFCON win for Niger who are yet to concede a single goal in this edition 👏

