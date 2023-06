Cameroun: Sports automobiles - Kribi accueille la toute première édition de Eventify auto stop rallye GT

L'événement prévu du 1er au 2 juillet prochain dans la ville balnéaire, va connaître la participation de plus d'une trentaine de pilotes et copilotes, sur un parcours de 28 kilomètres.

La toute première édition de Eventify auto stop rallye Gt, va rouler sur les pistes de Kribi, la ville balnéaire située au Sud du Cameroun, du 1er au 2 juillet prochain. L'évènement sportif organisé par l'agence évènementielle Eventify, et Auto'stop magazine, spécialisé sur les sports automobiles, et parrainé par Guy Emmanuel Sabikanda, le Maire de Kribi, va connaître la participation de 34 de pilotes et copilotes venus de dix-sept entreprises du Cameroun et de l'étranger. Les pilotes et leurs binômes vont prendre le départ de la course à l'hôtel de ville de Kribi, pour s'exprimer sur un parcours de vingt-huit kilomètres au total, soit quatorze à l'aller et quatorze au retour.

Les contours et le contexte de cette course automobile ont été présentés aux médias au cours d'une conférence de presse organisée mardi, 27 juin à Douala. « La première journée, un rallye GT sur bitume, qui partira de l'hôtel de ville vers le Port autonome sur quatorze kilomètres aller et quatorze au retour. Entre les deux, nous avons une pause repas avec des animations, sans compter que nous un duplexe qui ralliera les deux points », explique Miss Mahop, la promotrice de l'événement.

A quelques jours de l'évènement, les préparatifs s'intensifient. D'après les organisateurs, toutes les dispositions pratiques ont été prises pour le déroulement de cette compétition selon les normes internationales. « On s'est assuré de la mise en sécurité des espaces. On a élagué les lieux. Les routes seront balisées, sécurisées », promet Teddy Grego, le directeur de la course. En plus de la course, l'organisation entend y associer l'aspect ludique.

A en croire Miss Mahop, « Le soir (samedi Ndlr), nous avons décidé de mettre en place un évènement que nous avons nommé Kribiza, parce que des personnes qui se déplacent de si loin, je pense à la délégation tchadienne, pour venir vivre cette manifestation, il fallait quand-même aussi leur propose d'autres choses. Donc, un peu de festivités ». La promotrice ajoute : « Nous avons choisi une plage privée pour proposer un programme taillé sur mesure avec défilé de mode, avec le grand créateur, Jean Doucet, mais aussi un artiste de talent, Stanley Enow, pour vivre un évènement inédit ».

La journée du dimanche sera meublé par le golf tour organisé pour la circonstance. L'aspect social ne sera pas en reste au cours de cette première édition de Eventify auto sport rallye GT. La prime du vainqueur de la course qui s'élève à un million Fcfa, sera remise par la suite aux populations, révèle Miss Mahop.