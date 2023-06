Congo-Kinshasa: Promouvoir l'accès des filles à l'école - Le programme « Kelasi » pour soutenir la scolarité des filles

La promotion de l'accès de la jeune fille à l'école reste un défi pour chaque Congolais consciencieux d'une part, mais aussi pour toutes les autorités de la République Démocratique du Congo. L'augmentation du nombre des filles dans le circuit scolaire est un devoir pour tous,

c'est pour cette raison que la fondation Liliane Iranga a procédé au lancement du programme " Kelasi", hier mercredi 28 juin 2023, au Cercle de Kinshasa. C'était au cours d'une conférence de presse animée par la présidente de cette structure.

" Kelasi" qui veut dire " École ", est un programme qui prévoit la prise en charge des filles de la 7ème autrement dit " première secondaire" jusqu'en 6ème des humanités donc à l'obtention

du diplôme d'État. Selon Liliane Iranga, sa fondation va prendre en charge toutes les responsabilités que les parents sont sensés assumer à savoir inscrire l'enfant à l'école, payer les frais scolaires, payer tous les frais connexes que les écoles exigent, etc." Nous allons faire tout ce qu'un parent responsable doit faire, car, il y a des enfants qui n'ont même pas de parents. Donc, nous allons faire le suivi pour voir si l'enfant s'en sort à l'école. Nous commencerons à suivre les enfants " a indiqué Liliane Iranga.

Abordant la question sur le fondement de cette organisation, la présidente a souligné que sa structure prône le changement de mentalité. Cependant, elle a pour mission d'aider son prochain à travers des actions concrètes visant à apporter un soutien aux personnes démunies d'une part, promouvoir l'accès de la jeune fille à l'école ainsi que soutenir les femmes et enfants victimes des conflits armés d'autre part.

C'est grâce aux moyens que disposent cette structure depuis sa création 2018, elle mène, à cet effet, des actions diversifiées sur la promotion de l'accès des filles à l'éducation scolaire à l'instar de la remise de plus de six milles kits scolaires aux enfants de Kinshasa. Vu ses objectifs, les enfants de l'Est de la République où se vit une guerre depuis plus de deux décennies sont prioritaires dans les différents programmes de son organisation. Concernant le programme «Kelasi» lancé hier, il a démarré avec comme bénéficiaires les filles de la capitale, car, ici, elle et ses collaborateurs ont la facilité de faire le suivi des enfants qui seront sélectionnés. Et, d'ici peu, le programme va s'étendre dans les provinces.

Invité à cette conférence, un membre du ministère de l'EPST a encouragé ce programme qui cadre avec la vision des autorités du pays. Il a, cependant, annoncé que le gouvernement envisage mettre en place un programme sur l'accès des filles à l'école. Il a, cependant, martelé que c'est une belle opportunité pour les filles de notre pays. Il a encouragé cette initiative et souhaité bon vent à ce programme qui contribue au développement et l'émergence de la jeunesse congolaise.