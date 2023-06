Congo-Kinshasa: Tripaix/Ndjili - Il percute un pasteur en 2022 et se présente devantles juges en juin 2023

Ayant percuté le pasteur Pierre Kasereka au mois d'octobre 2022 et qui était décédé sur le coup, Désiré Nzinga, auteur de cet homicide involontaire, était seul devant les juges hier mercredi 28 juin 2023. Cette affaire est enrôlée au Tribunal de Paix de Ndjili sous RP 20657

et Katshuva a le statut de partie civile dans ce dossier. Appelé à exposer les faits à l'audience d'hier, le conseil de la partie civile a expliqué aux juges que le défunt était serviteur de Dieu et rentrait chez lui ce dimanche- là. Il était 16 heures et feu Kasereka se trouvait à la hauteur de l'arrêt « Tribunal » du côté de Masina et s'apprêtait à traverser la chaussée lorsque le prévenu

Nzinga avait percuté le pasteur. Ce quadragénaire avait tenté de s'enfuir et il y avait eu la clameur publique. Le corps inerte de Kasereka avait été acheminé dans un centre hospitalier situé près du lieu de l'accident. Et là, le corps médical avait constaté que Kasereka était déjà décédé. Maîtrisé par la police et acheminé au lieu de détention appelé Mabanga à Ndjili et plus tard au Parquet. Il avait passé aux aveux. Chauffeur et propriétaire du véhicule hélas non assuré qui avait causé mort d'homme, il avait sollicité et obtenu la liberté provisoire.

Pendant qu'il était en détention, les membres de famille du prévenu avaient vu la famille de la victime et promis de s'occuper de prendre en charge les frais liés à l'embaumement et l'inhumation du défunt.

Ces derniers n'avaient pas amené la totalité de la somme convenue. Entre temps, le prévenu qui avait promis de voir Katshuva et consorts pour résoudre ce problème à l'amiable n'a jamais tenu parole, a conclu ce juriste.

N'étant pas assisté par un avocat, l'incriminé a affirmé avoir travaillé pour le compte de quelqu'un qui vit en Europe et a obtenu ensuite un crédit véhicule auprès de son ex employeur.

Le juge président s'est étonné que le véhicule en question soit encore au nom du gérant Alpha Kilongo. L'incriminé a affirmé que moyennant 150 dollars, il est parvenu à effectuer la mutation des pièces du véhicule à la DGI. Présentement, le véhicule est désormais en son nom, a- t-il indiqué.

Il a affirmé avoir laissé les documents lui délivrés à la DGI à la maison et donné sa nouvelle adresse aux juges.

Ces derniers lui ont demandé de s'assumer en versant ladite pièce au dossier avant la prochaine audience fixée à la huitaine et d'être présent aux audiences.