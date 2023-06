Madagascar: Promotion de la santé et du bien-être - Ambassade de Corée, Well International et OMS, en appuis à Madagascar

Une déclaration de coopération, en vue de soutenir la stratégie de coopération pays de l'OMS (2023-2024), a été signée le 27 juin dernier.

« Ce partenariat s'étendra sur de longs termes et s'opérera sous diverses formes, notamment les appuis techniques et financiers, de divers échanges ainsi que de nouveaux projets multilatéraux au fil du temps. Nous visons ainsi à renforcer notre contribution dans l'atteinte des objectifs des Nations Unies en termes de santé ». Propos de S.E.M. Yong-ho Son ambassadeur de la République de Corée à Madagascar lors d'un échange avec le Dr Laurent Musango, représentant de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) à Madagascar quant aux besoins et priorités existant à Madagascar en termes de santé sur la nécessité d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030.

Moment durant lequel l'ambassade de la République de Corée à Madagascar, l'ONG Well International et l'OMS Madagascar se sont donné la main pour soutenir la stratégie de coopération pays de l'OMS (2023-2027). Ladite coopération se ferait à travers de nouvelles collaborations. Notamment, via un partenariat avec l'ONG Well international qui oeuvre dans le domaine de « la santé communautaire avec des interventions chirurgicales et attributions de soins spécifiques dans les districts reculés du pays ».

Présence

Le gouvernement de la République de Corée fait partie des partenaires de Madagascar et continue de renforcer son engagement dans le domaine de la santé publique. Les appuis initiés durant la pandémie de Covid-19 en 2020 qui se sont manifestés par des donations matérielles comme des ambulances, des matériels de protection destinés aux agents de santé, des équipements de laboratoires LA2M et pour les hôpitaux.

Au niveau régional, ce pays ami de Madagascar a financé le projet « « The expanded Special project for elimination of neglected tropical diseases (ESPEN) : Accelerating Elimination of PC-NTDs », qui vise à fournir un soutien aux programmes nationaux de gestion des maladies tropicales négligées. Lancé en 2016, ce projet quinquennal a permis d'accélérer le contrôle et l'élimination des maladies comme l'onchocercose, la filariose lymphatique, la schistosomiase et les helminthes au niveau du continent.