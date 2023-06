Madagascar: Secteur financier - Le pays sur le chemin de l'émergence d'un marché des capitaux

Un défi. Le ministère de l'Economie et des Finances et la Banky Foiben'i Madagasikara, avec l'appui de l'IFC, sont plus que jamais engagés dans un processus de mise en place d'un marché financier à Madagascar.

Un processus qui sera évidemment long, mais que les responsables entendent mener étape par étape.

Table ronde

L'idée ne date d'ailleurs pas d'hier puisque, il y a dix ans, des acteurs économiques publics et privés, dont l'actuel gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar, Aivo Andrianarivelo avaient déjà évoqué et oeuvré sur la façon de doter la Grande île d'un marché des capitaux, capable de favoriser la croissance économique en finançant le secteur productif. Pour un certain nombre de raisons, l'initiative n'avait pas été suivie d'actions concrètes.

Mais en novembre dernier, le MEF et la Banque Centrale ont de nouveau relancé le processus en organisant une série de tables rondes pour la mise en place du marché des capitaux dont le thème principal « Relevons le défi de développer le marché des capitaux » en dit long sur la volonté des autorités d'aboutir, cette fois-ci, à du concret. Ainsi, du chemin a été parcouru avec les compétences locales et internationales mises à disposition par la Société Financière Internationale, dont le cabinet Jones Day. Des témoignages de pays ayant déjà expérimenté la mise en place d'un marché des capitaux ont également eu lieu.

Feuille de route

Le processus est actuellement dans une étape importante avec la présentation avant-hier, au Novotel, de la feuille de route pour le développement des marchés financiers et dont les travaux finaux ont eu lieu avant-hier, au Novotel. En présence du Secrétaire Général du ministère de l'Economie et des Finances, Andry Ramanampanoharana, qui a représenté la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, cette table ronde était notamment l'occasion de présenter les avantages de la mise en place du marché des capitaux à Madagascar.

Le marché des capitaux - qui a pour vocation de mobiliser les épargnes domestiques et publiques pour financer localement le secteur privé - est en effet un instrument précieux qui peut constituer une très bonne alternative au recours aux financements extérieurs. « L'épargne nationale existe mais il faut un système financier pour le lever et le canaliser vers le financement des investissements nationaux », a expliqué le gouverneur de la Banque Centrale. Avant d'ajouter que « le marché des capitaux n'entre pas en concurrence avec le secteur bancaire ».

En tout cas, avec ce projet de marché financier, Madagascar emboîte le pas aux autres pays qui ont expérimenté le système. A l'instar des Seychelles qui ont lancé des obligations solidaires et ont réussi à mobiliser 1 500 milliards de roupies, soit l'équivalent de 518 000 milliards d'ariary. Ou encore la Namibie dont une grosse partie des infrastructures sont financées à travers le marché financier local.

Cadre réglementaire

Autant d'opportunités à saisir en somme pour ce projet dont la mise en place prendra encore du temps. « C'est un projet d'envergure nationale et multisectoriel dont la mise en place nécessite beaucoup d'actions », a déclaré le Secrétaire Général du MEF. La feuille de route fera office de fil conducteur pour la mise en place du projet qui passera notamment par l'élaboration du cadre réglementaire, la mise en place des infrastructures du marché financier, le renforcement des capacités des acteurs du marché avant de parvenir à l'émergence du marché des actions et du marché des obligations...

Marcelle Ayo, représentante résidente de l'IFC, a déclaré que le marché des capitaux est un projet visionnaire qui aura, à coup sûr, son poids sur le développement économique de Madagascar. S'appuyant sur le marché domestique, ce genre de système financier permet notamment, de faire une économie sur les devises étrangères.