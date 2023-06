Madagascar: Décès - Denis Rion a été rappelé à Dieu

Madagascar était aussi son pays, l'objectif de l'appareil photo était son troisième oeil. Son sourire restera à jamais dans les souvenirs de ses proches. Denis Rion est parti, mais il a laissé d'innombrables clichés, des oeuvres inégalables, car il les a pris avec le coeur.

Denis Rion s'est éteint la nuit du 27 juin dernier à Antananarivo. Choqués, ses amis n'ont pas attendu le matin pour présenter leurs condoléances sur le réseau social Facebook. Le coeur rempli de chagrin, Alluska Bahoaka, enseignante à l'Université d'Antsiranana, s'exprime : « Notre vazaha-gasy... Je t'ai connu en 2014 lors du festival I'trôtra à Diego. Tu immortalisais nos mouvements enrobés d'émotions, ces pas de ce nous face à nous-même. Nos photos de nuit dans les rues de Diego, les promenades dans la forêt de mangrove, nos discussions jusqu' à pas d'heure ... Et dire que le câlin échangé dans le hall de l'AF de Diego le soir du vendredi 9 juin était le dernier. Notre vazaha au regard perçant... Tes expositions ont toujours mis en avant ce nous malgache, gais d'une gaité épineuse. Tes clichés mettaient toujours en avant les petits métiers humbles revêtus d'amour de notre pays, ce pays qui est également le tien. Merci pour ces moments remplis d'amour, Denis Rion. Ton humour ... ta joie de vivre... toi, cette âme sensible. Tu es à jamais dans nos coeurs ».

Oui, Rion dégageait un aura positif. À son tour, son frère d'arme Cerveau Kotoson se rappelle de ce que le défunt a réalisé, « Repose en Paix. Mon mentor , mon ami , mon Maître en photographie a fait son parcours... le jeune homme qui m'a dit un jour « Nous ne sommes pas vieux ... Mais nous avons été jeunes depuis plus longtemps... » Vers l'oeil de cap sud, l'oeil de Vahinala et I 'trötra... Le père de « Regards Croisés » et un père tout court... Cette douceur , ce calme a toujours été bouillonnant d'énergie et débordant d'humanité... Denis Rion restera à jamais dans le collimateur de chacun de mes shoots , car les vraies complicités restent inaltérables. Bon voyage Maître et Ami ». La danseuse Chacha regrette la perte de cet être qui lui est cher : « Je n'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est douloureux d'entendre ton départ si soudain. Une personne incroyable, si généreuse. Repose en paix Denis Rion. Tu resteras toujours dans nos coeurs ».

%

Et même le directeur régional de la Communication et de la Culture de la région DIANA, Wilson Bristowe Rakotondrazafy, salue les activités effectuées par l'artiste. Ils ont collaboré sur le plan culturel en l'occurrence le huitième art. « Le photographe d'ici et d'ailleurs Denis Rion. Tu as fait le tour du monde, du Brésil à Madagascar en passant par les plus grands festivals de ce monde. Ta philosophie de vie et ton amour du travail m'ont toujours inspiré. Va en paix mon petit jeune homme, tu as fait ce qu'il fallait, je sais que tu ne regrettes rien, c'est nous qui te regrettons, car tu nous manques énormément déjà », a écrit le premier responsable de la DRCC-DIANA. Les larmes coulent sur les joues. Un sombre nuage couvre l'esprit. Il avait tant de projets pour le pays. Mais le destin en a voulu autrement.

Éclairagiste, photographe de spectacle de danse et de cirque, cet homme toujours coiffé d'une casquette était l'initiateur de plusieurs activités culturelles à Madagascar, majoritairement à Diego-Suarez. Il a sillonné la Grande île, d'Antsiranana à Morondava, en passant par le Canal du Pangalana, Tamatave et Fianarantsoa, Denis Rion a livré des expositions photographiques à Madagascar et également en France.

« Les métiers de rue », « Scènes de vie et portraits » ont été des thèmes qu'il a proposés. C'était d'ailleurs une manière d'afficher son immense respect pour Madagascar, sa deuxième patrie. Son but était de montrer la richesse du coeur, la force de vie, la patience des Malgaches qui forcent le respect malgré une réalité économique bien difficile, tenter de faire tomber quelques clichés présents en Europe aussi, sans pourtant nier la réalité...