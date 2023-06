Madagascar: RMDM - Réunion de toutes les forces vives à Andraharo, ce jour

A moins de cinq mois de la présidentielle, le RMDM tente de réunir toutes les forces vives de la Nation autour d'une table.

Le premier semestre de l'année est presque écoulé. Il ne reste plus que quelques mois et tous les partis politiques feront face aux épreuves des urnes. En attendant, le débat politique atteint son paroxysme. Contrairement au temps qu'il fait dans la Capitale, la température est montée d'un cran depuis ces dernières semaines. Et pour débloquer la situation, le Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM) veut prendre les choses en main. Il invite ainsi toutes les forces politiques en présence, pour une grande réunion qui se déroulera à Andraharo, ce jour. « Au menu de ce rendez-vous se trouvent les affaires nationales », indique-t-on du côté du RMDM.

Inclusive

La plateforme dirigée par l'ancien président, Marc Ravalomanana, ne manque pas d'ambition. Pour ce grand rendez-vous, elle a invité tous les partis politiques légalement constitués à prendre part au débat. Dans le camp du régime, le Tanora malaGasy Vonona (TGV), le Freedom, le Avana, le Liaraike, l'Antoko Maitso ou encore l'Iaraka Isika sont parmi ceux que le RMDM souhaite voir à Andraharo, ce jour. Les responsables de ces formations politiques restent, pour l'instant, silencieux, par rapport à cette invitation. Dans le camp de l'opposition, de l'aile dure à l'aile modérée, la liste est presque exhaustive. Il s'agit, entre autres, de la plateforme Hifim, Panorama mais aussi C Lera. Les partis comme Hery Vaovao ho an'i Madagasikara, Malagasy Miara-Miainga (MMM), Malagasy Tonga Saina (MTS) sont également attendus pour ce rendez-vous. La liste est longue. En tout cas, le RMDM veut être le plus inclusif possible.

Les grands oubliés

Outre les partis et formations politiques, la société civile et les syndicats participeront aussi à cette grande messe. « Nous invitons toutes les organisations de la société civile à prendre part à cet événement », indiquent les responsables du RMDM. En effet, depuis l'année dernière, la société civile n'a pas caché son souhait de regrouper toutes les parties prenantes dans les affaires politiques du pays autour d'une table afin d'avoir un climat politique serein et des règles de jeu claires avant la tenue des élections. Un souhait qui sera certainement exaucé avec cette initiative du RMDM. Les syndicats, tels le Syndicat des Magistrats de Madagascar sont également parmi les invités du RMDM. Les grands oubliés restent le FFKM et les « Fiangonana Zandriny ».

Délai

Si l'on se fie au carton d'invitation, les affaires nationales feront l'objet d'un large débat. En tout cas, le délai que le RMDM a donné aux neuf membres de la Haute Cour Constitutionnelle afin de prendre des décisions concernant la double nationalité du président Andry Rajoelina a pris fin hier. Le débat de ce jour définit en quelque sorte le climat politique de ces quelques mois qui risque d'être décisif pour les élections à venir. Peu importe, le code électoral, la CENI et la HCC seront sûrement sur le banc des accusés pour cet événement qui risque de réserver des...surprises.