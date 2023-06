Madagascar: FIA 2023 - 300 exposants et 15 000 visiteurs attendus du 21 au 24 septembre

La Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA) se tiendra du 21 au 24 septembre 2023. Forte de sa réputation et de ses références dans le milieu économique local, la FIA s'est imposée comme un événement majeur à Madagascar.

L'événement se déroulera à Forello Expo, le plus grand hall d'exposition de l'océan Indien, couvrant une impressionnante superficie de 12 000 m2. Cette structure en bois écologique certifié est entièrement alimentée par l'énergie solaire, témoignant de l'engagement en faveur de pratiques durables. Hazovato Forello Expo, le promoteur de la FIA, fait partie de la Société de Promotion Immobilière, SPI Forello, qui opère dans les secteurs du développement immobilier, de l'industrie du bois et de la pierre, ainsi que des loisirs. Son président, Gérard Monloup, affirme qu'il accorde une grande importance à la sensibilisation de ses partenaires et du grand public à la responsabilité environnementale collective. À travers la FIA, qui en est à sa cinquième édition, Hazovato Forello Expo souhaite offrir une opportunité à tous les acteurs agricoles de renforcer leur visibilité et d'élargir leur part de marché, tant au niveau national qu'international.

Grande rencontre

Pour les organisateurs de la Foire, l'agriculture, la pêche et l'élevage sont des secteurs fondamentaux de l'économie malgache. En effet, plus de trois quarts de la population s'adonnent à des activités agricoles, même en milieu urbain. Ce secteur représente un tiers du PIB du pays et emploie plus de 80% de la population active. Avec un peu de moyens et un peu de bonne volonté, Madagascar pourrait devenir le grenier de l'océan Indien.

%

La FIA, co organisée avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, réunira plus de 300 exposants issus des différentes filières agricoles, de l'élevage et de la pêche de l'île et des îles environnantes. L'événement prévoit d'accueillir plus de 15 000 visiteurs. Les objectifs de la foire, annoncés par ses promoteurs, sont de stimuler les activités des exposants, de leur offrir une visibilité accrue, ainsi que de promouvoir les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'économie bleue.

Pour eux, la communication joue un rôle essentiel et permet d'attirer l'attention sur les secteurs de la foire, les exposants et leurs activités, tout en suscitant l'intérêt du grand public à participer à l'événement. De plus, les organisateurs souhaitent promouvoir l'éco responsabilité, en adaptant la stratégie de communication qui couvrira tous les supports disponibles, avec des budgets conséquents alloués à chaque secteur de la foire.

Vitrine

Axés sur le professionnalisme, l'innovation et l'écoute de leurs partenaires, les organisateurs s'engagent à garantir une expérience réussie et enrichissante pour tous les participants. La FIA 2023 promet d'être un événement incontournable pour les acteurs des secteurs agricole, de l'élevage et de la pêche, offrant une plateforme de réseautage, d'échange de connaissances et de développement commercial. Elle témoigne du potentiel de Madagascar en tant qu'acteur majeur du paysage agricole de la région. Bref, cette foire sera le grand rendez-vous des acteurs internationaux qui opèrent dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, en vue de développer leurs activités.