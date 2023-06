Madagascar: Tennis - Championnat Analamanga - Domination de l'Asut chez les juniors

Les courts, en terre battue du COT Ilafy, ont accueilli le championnat régional de tennis Analamanga de la catégorie vétéran et junior. La compétition a connu son dénouement ce week-end dernier.

Chez les juniors, les raquettes de l'ASUT ont remporté quatre titres sur les huit en jeu. Ses U14 y ont été impressionnants en réalisant un beau doublé. Chez les filles, Noro Antsa Ralibert a été sacrée championne en s'imposant face à Fitia Robinson de l'Atema. Son coéquipier Ny Avo Razafindrazaka est allé sur la plus haute marche du podium après avoir éliminé Sandy Rabarijaona lors du duel final. Chez les U12 garçons, Ny Avo Razafindrazaka a ravi le titre en laminant Manou Randimbison.

La quatrième victoire a été l'oeuvre de Noro Antsa Ralibert qui a été également en lice chez les U16. Les clubs de Stc, Atema, Acsa et de Havoana Land ont, chacun, arraché un titre. Dans la catégorie vétéran, les victoires ont été départagées. Le club du Cosfa, CAR et de l'Acsa ont soulevé chacun deux trophées. Pour les militaires, Hanitra Rakotondravao, engagée dans la sous-catégorie vétéran 4e série et 1ère série, est sacrée championne tandis que Henintsoa Ramahavonjy et Sylvain Razanampamonjy ont redoré le blason du club d'Ambohidahy. Ravo Rasolofondraibe et Varma, quant à eux, ont sauvé l'honneur du club CAR. Le sociétaire de l'Asut, Heriniana Randriamora, a ajouté une victoire de plus pour son club. Rideau donc pour ce sommet régional vétérans et juniors. Les raquettes de toutes catégories et doubles se donnent rendez-vous à partir du 1er juillet.