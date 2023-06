Afrique: Bras de fer - Championnat d'Afrique - Une médaille d'or et 3 en argent, pour Sitraka Mampirindra

Il a frappé fort pour une première participation. Sitraka Mampirindra a fait parler de lui à la 12e édition du Championnat d'Afrique de Bras de Fer qui s'est tenue à Accra, Ghana. Le Malgache, engagé dans la catégorie des +100kg, n'est pas rentré bredouille du tournoi.

Il a remporté 4 médailles à cette joute continentale dont une en or et 4 en argent. Des résultats qui témoignent de sa détermination face à ses adversaires en terre ghanéenne. « Les problèmes et les obstacles étaient nombreux au Ghana, mais je me suis surpassé. Initialement prévu arrivé avec 10 autres athlètes, finalement faute de moyen financier, j'étais le seul à être engagé », a souligné Sitraka Alban.

Il a remporté l'or des moins de 100 kg, pour la main droite, et l'argent pour la main gauche, et les deux autres médailles d'argent chez les handicapés assis. Le champion d'Afrique est arrivé au pays, le 26 juin dernier. Il demande un soutien et une attention particulière pour les athlètes en situation de handicap qui ne déméritent pas. « La prochaine fois, nous espérons être au grand complet et ramener le maximum de médailles », a conclu Sitraka Alban.