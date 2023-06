Madagascar: Antsahamanitra - Jaw's Band et Antsan'i Kristy à l'affiche

Ces dernières semaines, les évangélistes sont sur tous les fronts. Demain, le théâtre de verdure d'Antsahamanitra sera la scène de prédilection de groupes évangéliques. A l'affiche, Jaw's Band, Antsan'i Kristy, LoveWorld Singers et Light voice.

L'événement entre dans le cadre du Reachout world Madagascar. « Nous sommes prêts à semer la vérité dans tout Madagascar et au-delà. Nous pénétrons dans le champ de moisson des nations et beaucoup seront convertis à la vérité. Nous appliquons la volonté du Père et vidons les nuages d'âmes rassemblées dans nos églises », avancent les organisateurs de chez Christ Embassy.

Si LoveWorld Singers et Light voice sont à découvrir par le large public, la bande à Jaovola fait partie des chorales les plus en vogue du moment. Pas plus tard que lundi, ils étaient parmi les groupes phares du Antsam-piderana ho an'ny firenena. Dans l'air du temps, Jaovola et ses compères ont su asseoir une notoriété de fer dans le milieu. Le secret de leur succès, des compositions qui suivent le courant du moment, une musique fusion qui met en exergue l'ouverture au monde marqué par un suave mélange avec de la musique du terroir. Tout en comptant sur le visuel très moderne de la bande.

Antsan'i Kristy, quant à lui, est un incontournable depuis des lustres. Bien connu par les Malgaches d'ici et d'ailleurs, les titres du groupe ont réconforté, encouragé ou encore donné de la force morale, de l'espoir à certains se trouvant dans une situation pénible ou douloureuse. Par ailleurs, cela cadre avec la mission principale de l'évangélisation qui vise également à faire connaître Dieu.