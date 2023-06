Madagascar: Filets sociaux de sécurité - Au moins 1 500 000 ménages, bénéficiaires depuis 2016

Une semaine, dédiée au projet filets sociaux de sécurité, sera organisée dans la Capitale. Ce sera l'occasion de faire l'état des lieux des réalisations et les points à améliorer. Le "Filets sociaux et résilience" lui succèdera à partir de septembre.

L'heure est au bilan. Le projet Filets sociaux de sécurité (FSS) s'achèvera le mois prochain. Mis en oeuvredepuis 2016 à Madagascar par le Fonds d'intervention pour le développement (FID), coordonné par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) et financé par la Banque Mondiale, le projet a pu couvrir 15 régions et 47 districts de Madagascar faisant, au moins, 1 500 000 ménages bénéficiaires.

Pour faire le bilan des travaux réalisés, le MPPSPF organisera les 6, 7 et 8 juillet un événement ouvert au grand public, dénommé « semaine des FSS » à Antananarivo, selon le directeur général de la protection sociale auprès du MPPSPF, Tsarahita Ghisbert Rivomanana. « Pour le premier jour, il y aura l'ouverture officielle au parvis de l'Hôtel de Ville Analakely. Le second jour sera marqué par une conférence-débat ouverte au grand public pour mettre en exergue les points forts ainsi que les points à améliorer des FSS. Pour le dernier jour, il y aura une visite des ménages bénéficiaires à Imerintsiatosika avec toutes les parties prenantes du projet », a-t-il souligné. Le projet FSS touche à sa fin mais un nouveau projet, dénommé Filets sociaux et résilience, sera mis sur les rails à partir du mois de septembre et couvrira cette fois-ci les 24 régions du pays.

Expositions

Quatre programmes ont été mis en oeuvre dans l'ex-province d'Antananarivo dans le cadre du projet FSS. Il y a le « asa avotra mirindra » ou filets sociaux productifs, le Cash transfert, l'Argent contre travail (ACT) et les Filets sociaux urbains (FSU). Les bénéficiaires de ces programmes exposeront durant ces trois jours leurs activités génératrices de revenus.

« Des activités de formation et d'accompagnement ont été réalisées pour appuyer les ménages bénéficiaires vers un mieux-être durable », souligne Sitraka Randrianjatovonarivo, responsable de la communication auprès du FID. Toutes les personnes bénéficiaires du projet FSS, qui souhaiteraient participer à cette exposition peuvent se rendre au bureau du MPPSPF porte 208 jusqu'au 5 juillet à midi.