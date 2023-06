Madagascar: Retour à une actualité politique plus intense

Après la célébration du 63e anniversaire de l'Indépendance, la vie quotidienne a repris son cours. Les Malgaches ont montré leur maturité en choisissant de profiter pleinement de cette trêve en famille ou dans le centre-ville sans penser aux controverses de ces derniers jours.

Les acteurs politiques l'ont bien compris et ils se sont abstenus de perturber le déroulement des festivités. Mais après la fête, c'est maintenant le retour à la réalité et les questions en suspens sont nombreuses. Les yeux vont être rivés sur la CENI, la HCC ou l'Assemblée nationale.

Retour à une actualité politique plus intense

La parade militaire du 26 juin a été appréciée à sa juste valeur par les Malgaches. Le président de la République a passé en revue les troupes et a reçu leur message d'allégeance. Les membres des partis d'opposition en ont pris acte et préfèrent se focaliser sur la tenue des élections. Leurs leaders ne semblent plus vouloir remettre sur le tapis la question de la naturalisation du chef de l'État, mais affirment qu'ils désirent des élections libres et transparentes et souhaitent que le suffrage des urnes désigne un candidat élu régulièrement, après un verdict des urnes non entaché de fraudes.

Ils constatent cependant que le chemin pour y parvenir est encore long et ils demandent qu'un dialogue ait lieu entre toutes les forces vives de la Nation pour corriger les insuffisances du processus électoral. Le débat doit avoir lieu sans passion. Pouvoir, opposition et membres de la société civile devraient y prendre part. Le problème du financement des élections est relancé et la contribution de la communauté internationale n'est, malheureusement, pas suffisante.

Cette dernière observe une attitude prudente. Ses membres ont écouté les propos du chef de l'État lors de leur déplacement avant-hier à Iavoloha et à la sortie de cette entrevue, ils ont été plutôt discrets. Dans les jours à venir, l'actualité politique sera assez intense. Le TIM va tenir son congrès national et tous les observateurs vont scruter son déroulement. Le RMDM va se réunir aujourd'hui au siège du HVM ; le face-à-face députés-gouvernement aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec, en toile de fond, une possible destitution de certains membres du bureau permanent.