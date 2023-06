Afrique de l'Est: Les Seychelles célèbrent le 47e anniversaire de l'indépendance

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, souhaite une bonne fête nationale à tous les citoyens seychellois alors que la nation insulaire célèbre les 47 ans de son indépendance le jeudi 29 juin.

Dans son message, M. Ramkalawan a déclaré que "47 ans dans la vie d'un pays nous valent d'être considérés comme une jeune nation. Nous prenons encore note de tout ce qui nous entoure, nous planifions, nous aspirons et les idées que nous formulons, nous l'espérons, nous permettront de rester forts et de respirer véritablement la fierté d'être un seul peuple".

Il a ajouté qu'en tant que jeune nation, "nous ferons des erreurs, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui est important, c'est que lorsque nous tombons, nous trouvons le courage de nous relever, de nous secouer et de renouveler notre détermination à aller de l'avant. C'est l'esprit créole seychellois qui coule dans les veines de chaque Seychellois et que nous voulons partager avec tous ceux que nous rencontrons.

Dans son message, Ramkalawan a déclaré que le gouvernement travaillait très dur pour établir les infrastructures appropriées dans le pays et a annoncé la construction d'un nouvel hôpital moderne à Mont Fleuri et que les détails seraient fournis plus tard.

"Nous estimons qu'un tel projet peut coûter au moins 1 milliard de roupies SCR (74,5 millions de dollars). Je lance un appel, comme lors de la construction du premier hôpital Victoria/Seychelles, pour que chacun d'entre nous apporte sa contribution. J'invite toutes les écoles, tous les lieux de travail et tous les Seychellois à placer des boîtes où les gens pourront contribuer, centime par centime. Un compte sera ouvert pour ce projet et tous les détails seront fournis.

%

Si tout se passe bien, nous pourrons commencer cette construction en 2024", a-t-il déclaré.

Deux autres grands projets sur lesquels le gouvernement travaille déjà sont un nouvel aéroport et un nouveau port ; des plans sont déjà en cours d'élaboration et des financements appropriés sont recherchés.

" Frères et Soeurs seychellois, continuons aujourd'hui à célébrer nos réalisations. Cherchons, chacun d'entre nous, ce que nous pouvons faire de plus pour les Seychelles", a déclaré M. Ramkalawan.

Patrick Hermine, le président du principal parti d'opposition - United Seychelles - a également souhaité au peuple seychellois une merveilleuse fête de l'indépendance.

Dans son message, Herminie a déclaré : "Si aujourd'hui nous sommes fiers en tant que nation, nous devons rendre hommage à ceux qui ont eu le courage et l'audace de se battre pour l'indépendance".

"Alors que nous célébrons notre 47ème anniversaire et que nous chantons joyeusement nos chansons patriotiques, quelle que soit notre idéologie ou nos croyances, souvenons-nous et réfléchissons à la façon dont cette nation multiculturelle est passée de la servitude de l'esclavage dès le début de son existence à la liberté et à la liberté de choix aujourd'hui," a-t-il ajouté.

Herminie a déclaré que les citoyens seychellois ne devraient jamais être satisfaits et devraient s'assurer que "nous continuons à maintenir notre indépendance de toute influence extérieure et que nous allons de l'avant avec le succès de tout notre peuple à l'esprit "de peur que nous n'oubliions" les leçons du passé.

Le secrétaire général du parti au pouvoir Linyon Demokratik Seselwa (LDS), Gervais Henrie, a également souhaité une bonne fête nationale.

"Avec un nouveau gouvernement à la tête des Seychelles depuis octobre 2020, nous avons une nouvelle opportunité de redémarrer - d'éviter les erreurs du passé et de construire sur les bons éléments en nous en tant que nation créole", a-t-il déclaré dans son message.

Henrie a ajouté que "même s'il n'est pas facile de tout accomplir, la LDS reste déterminée à mener les Seychelles sur une nouvelle voie où nous deviendrons une nation qui travaille. Une nation qui obéit à la loi, fière de sa culture et de son identité, et qui croit aux principes de la démocratie".

L'ancien président des Seychelles, James Michel, a également souhaité à tous les Seychellois une bonne fête nationale.

"Les Seychelles ont grandi et mûri pour devenir une nation fière, qui se tient debout aux côtés d'autres pays prospères. En si peu de temps, nous avons réussi à faire des progrès significatifs sur tous les fronts. Notre pays et nos réalisations sont hautement considérés et appréciés dans le monde entier. C'est une raison suffisante pour être fier", a déclaré M. Michel.

"Alors que nous célébrons l'anniversaire de la fête de l'indépendance, souvenons-nous des nombreuses personnes qui se sont battues avec acharnement pour notre liberté politique et économique. La célébration de notre nation devrait également être l'occasion d'une réflexion sur l'avenir de notre nation.

Le clou des célébrations de la fête de l'indépendance sera un défilé militaire dans les rues de Victoria avec la participation de soldats indiens, français, et britanniques.