Ethiopie: Le programme français L'Initiative soutient trois organisations de la société civile pour améliorer la lutte contre la tuberculose et le paludisme en Ethiopie

Le 27 juin, le programme français L'Initiative, ainsi que ses partenaires Armauer Hansen Research Institute (AHRI), APOPO, Health Development and Anti-Malaria Association (HDAMA) et REACH Ethiopia, ont lancé trois projets de soutien à la lutte contre la tuberculose et le paludisme en Ethiopie, lors d'une cérémonie organisée à l'Ambassade de France à Addis-Abeba.

Cette cérémonie a été l'occasion pour L'Initiative - à laquelle l'Éthiopie est éligible depuis 2017 - de réaffirmer avec force son engagement à soutenir les acteurs éthiopiens de la société civile dans le secteur de la santé, afin de soutenir leurs efforts dans la lutte contre les trois pandémies et de renforcer leurs capacités. Le lancement des projets s'est déroulé en présence de S.E. Rémi Maréchaux, Ambassadeur de France en Ethiopie, du Dr Hiwot Solomon, responsable de la prévention et du contrôle des maladies au Ministère de la Santé, d'Eric Fleutelot, directeur technique de L'Initiative, ainsi que des directeurs exécutifs des organisations partenaires et du gestionnaire de portefeuille du Fonds mondial.

L'Éthiopie et L'Initiative ont vu leur partenariat se renforcer depuis 2017, avec près d'un demi-million d'euros d'assistance technique et environ 4,6 millions d'euros de projets, dont les trois suivants qui ont été lancés à cette occasion :

- Le premier projet, "Reaching the Unreached Addis Ababa Population Towards Finding and Treating All to End TB", est un projet de recherche opérationnelle visant à concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un ensemble d'interventions communautaires contre la tuberculose afin de trouver et de traiter davantage de cas de tuberculose au sein de la population urbaine pauvre d'Addis-Abeba, actuellement mal desservie. Il sera mis en oeuvre par l'AHRI en partenariat avec APOPO, une ONG internationale basée en Belgique, et le bureau de santé de l'administration de la ville d'Addis-Abeba, pour un montant de près de 2 millions d'euros (1,2 million d'euros par Expertise France).

- Le second projet, intitulé "Reaching Vulnerable and Key Affected Populations to improve access to TB care in Pastoralist Areas of Ethiopia", visera principalement à améliorer les services de détection, de diagnostic et de traitement de la tuberculose pour la population pastorale de la région Afar (zone 3), qui est une population clé pour atteindre l'objectif national d'éradication de la tuberculose d'ici à 2035. Il sera mis en oeuvre par Reach Ethiopia, une organisation non gouvernementale éthiopienne créée en 2010 en partenariat avec Organic Health Care Service Ethiopian Residents Charity (OHCS), une organisation locale créée en 2017 par d'anciens patients atteints de tuberculose résistante aux médicaments et des personnes vivant avec le VIH, pour un montant de 1 209 917 Ꞓ financé par Expertise France.

- Le troisième projet, "Sennay - Reducing malaria burden among seasonal mobile workers through innovative approaches in the Amhara Region", contribuera à réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme dans les cinq districts de la région d'Amhara d'ici 2025, en améliorant les services de prise en charge du paludisme pour les travailleurs mobiles saisonniers (SMW). Il sera mis en oeuvre par HDAMA, une organisation non gouvernementale éthiopienne créée en 1998, en partenariat avec Malaria Consortium, une ONG internationale basée au Royaume-Uni qui met en oeuvre des projets en Éthiopie depuis 2004, pour un montant de 1 221 579 Ꞓ financé par Expertise France.

Le même jour, L'Initiative a également annoncé un soutien d'assistance technique d'un montant de 66 500 euros au Bureau régional de santé du Tigré, afin de faciliter la reprise rapide des activités financées par le Fonds mondial dans cette région durement touchée par le conflit entre 2020 et 2022, qui a fortement impacté la situation des pandémies de VIH, de tuberculose et de paludisme.

Ce renforcement important de l'engagement de L'Initiative en Éthiopie témoigne de sa volonté de contribuer de manière déterminante à l'efficacité de la réponse aux pandémies et du système de santé en Éthiopie, en répondant aux besoins de la population éthiopienne.