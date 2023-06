Congo-Kinshasa: Bukavu - Projection du film documentaire « Les oubliés » pour sensibiliser sur la toxicomanie et l'usage des drogues

L'Organisation pour la promotion agro-pastorale et le développement au Congo (OPADEC), structure qui lutte contre la drogue et plaide pour la prise en charge des personnes toxicomanes, a projeté, mercredi 28 juin, le film documentaire « Les Oubliés » à l'Institut français de Bukavu (Sud-Kivu)

L'objectif de cette projection était de contribuer à la lutte contre l'usage des drogues et autres stupéfiants, l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, célébrée chaque 26 juin.

Pour les organisateurs, les consommateurs de drogue sont une catégorie de personnes oubliées dans la province du Sud-Kivu sur lesquelles la population, les autorités et les organisations doivent porter leur attention.

Emmanuel Kanyurhi, coordonnateur de l'OPADEC estime que les toxicomanes sont marginalisés :

« Nous avons pensé faire la projection de notre film documentaire « Les Oubliés » parce que les usagers de drogue sont une population marginalisée, délaissée et abandonnée à son triste sort. Par ce film, nous voulons montrer à la face du monde que ces gens nécessitent de notre soutien. Ce sont des gens comme nous et quand on tombe dans l'addiction, on souffre, on est malade comme tout le monde et on doit être pris en charge d'une façon médicale mais aussi d'une façon sociale ».

Cette organisation constate que les consommateurs de la drogue « ne bénéficient d'aucun programme de prise en charge, d'aucun soutien social, ils n'ont pas droit aux soins de santé primaires ».

Pour Emmanuel Kanyurhi, si les autorités ne s'investissent pas maintenant à aider ces personnes, il sera trop tard.