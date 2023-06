Congo-Kinshasa: Le Gouvernement paie 10 millions USD pour garantir la vaccination de routine

Le Gouvernement a payé, mercredi 28 juin, dix millions USD sur les seize millions prévus cette année afin de garantir la vaccination de routine sur toute l'étendue du pays. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Roger Kamba, lors d'une conférence de presse animée conjointement avec les partenaires de la Santé.

C'était après la clôture, par le Chef de l'Etat, du troisième Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC qui s'est tenu de mardi 27 à mercredi 28 juin à Kinshasa.

Selon le Dr Roger Kamba, le Gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la vaccination de routine sur toute l'étendue du territoire national.

« La RDC prend les mesures qui sont recommandées pour que la vaccination de routine soit la plus efficace possible. On doit atteindre un certain nombre de campagnes pour des maladies particulières. Par exemple pour la poliomyélite, on s'est donné avec le Chef de l'Etat l'objectif qu'en 2024 on éradique la poliomyélite et parce que c'est possible. Et pour ceci nous avons mobilisé tous les gouverneurs, nous les avons fait venir tous à Kinshasa pour leur parler directement », a indiqué Dr Roger Kamba.

Il estime que les prestataires des soins doivent aller expliquer les effets secondaires du vaccin, mais aussi les bénéfices du vaccin.

« Donc nous dévons effectivement bien communiquer auprès de nos communautés, et ça c'est notre responsabilité. Mais en même temps, assurer à ces communautés que la santé publique est là pour améliorer leur bien-être et la vaccination c'est l'un des moyens les plus efficaces », a ajouté Dr Kamba.

Redoubler d'efforts pour vacciner tous les enfants

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi qui a clôturé le même mercredi 28 juin, la troisième édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République Démocratique du Congo a encouragé toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour « atteindre tous les enfants par la vaccination » et que « plus aucun enfant ne souffre de cette maladie handicapante ».

« Je vous exhorte à transformer les leçons apprises en actions concrètes pour chacun d'entre nous », a recommandé le Président Tshisekedi.

« Demeurons tous engagés pour nos enfants, afin que chaque Congolais et chaque Congolaise puisse vivre en bonne santé et contribuer à la prospérité de notre beau et grand pays », a-t-il exhorté.