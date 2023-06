Sénégal: À Bambey, les imams appellent à un retour aux valeurs fondamentales de l'Islam.

Bambey — Les Imam des grandes mosquées de Tawfekh et de Bambey Sérère on invité, jeudi, les fidèles à un retour aux valeurs fondamentales de l'Islam pour une société où règnent la paix et la cohésion sociale.

»En ce jour de prière de l'Aïd El Kébir, j'invite les fidèles à un retour aux valeurs fondamentales de l'Islam, pour construire ensemble, une société de paix et d'harmonie où règnent l'unité et la cohésion sociale », a ainsi déclaré dans son sermon, l'imam de la grande Mosquée de Tawfekh, Daouda Thiam.

Selon lui, tout musulman doit, à tout instant, porter en bandoulière les recommandations divines, combinées aux enseignements du prophète Mohamed (PSL) pour »jouir d'une vie paisible dans ce bas ce bas monde et à l'au-delà ».

A la grande mosquée de Bambey sérère, une localité située dans le département de Bambey, Imam Abdoulaye Faye a, dans le même sillage, axé son sermon sur le respect du aux parents, »une valeur sûre de l'Islam ».

« Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la plupart des jeunes n'ont plus de repères et c'est pourquoi nous les exhortons à un retour aux valeurs fondamentales de l'islam à savoir l'adoration de Dieu et surtout le respect des parents » a-t-il soutenu.

Pour l'imam, les jeunes doivent tout simplement s'inspirer de l'histoire de la fête d'Aït El kébir pour mieux comprendre l'amour et la dévotion que tout enfant doit avoir envers ses parents.

L'Aïd el Kébir communément appelé Tabaski au Sénégal célèbre un épisode relaté dans le Coran où Dieu demanda à Ibrahim de sacrifier son fils, Ismaël, pour éprouver sa foi. Alors que l'homme s'apprêtait à immoler l'enfant à l'aide d'un couteau, l'ange Jibril arrêta son geste et remplaça le corps de l'enfant par un bélier.