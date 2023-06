Tunisie: Aron Anselmi - 'Tourné dans le Tessin et à Semmama, le documentaire 'Les deux vies de Pietra' est un portrait singulier d'une actrice par choix et d'une bergère par héritage'

TUNIS — Tourné entre la Suisse et la Tunisie précisément dans le Tessin et à Semmama, le film documentaire "Les deux vies de Piera" diffusé dimanche 25 juin 2023, sur la chaîne suisse RSI La1, réunit le réalisateur documentariste suisse Aron Anselmi et l'actrice Piera Gianotti, tous deux invités de la 11ème édition de la Fête des Bergers (27-30 avril 2023).

Contacté par l'agence TAP, le réalisateur documentariste Aron Anselmi a souligné que "l'idée est née dans le Tessin, en Suisse, après avoir rencontré Piera, alliant deux activités très contrastées. Et d'ajouter "J'ai appris qu'elle avait été invitée en Tunisie, à la 'Fête des bergers avec sa pièce "Genealogie caprine" (Généalogie des chèvres), qui combine ses deux activités, actrice et bergère entretenant un lien fort et particulier à sa passion et à ses origines.

Ce fut le point de départ de la réalisation du documentaire. J'ai commencé à filmer chez elle, pour raconter son histoire depuis l'enfance jusqu'aujourd'hui, son quotidien avec sa famille et ses chèvres. Puis le voyage en Tunisie, où elle a pu voir la différence entre une bergère des montagnes de Semmama et faire connaissance avec les montagnards surtout les femmes rurales pour jouer dans son spectacle, sa vraie passion de bergère".

Et c'est parce que son leitmotiv est d'aller au delà d'une simple histoire tels que dans ses oeuvres documentaires pour ne citer que "L'ultimo di Contadino" ou encore "Techa", "Flaminio" etc... que le réalisateur considéré comme le documentariste qui tourne dans des climats hostiles de -35 à +50 degrés, a réalisé dans le cadre du projet TACIR, soutenu par la Suisse et mis en oeuvre par AMAVI en partenariat avec le Centre culturel des Arts et Métiers de Semmama CCAM Djebel Semmama et le Centre culturel CIRTA pour la culture et la jeunesse au Kef, a réalisé ce documentaire de 20 minutes où il dresse le portrait assez singulier de Pietra dont les deux moitiés se croisent, celui d'un travail hérité et celui d'une actrice par choix.

Celui d'une bergère par héritage puisqu'elle dispose d'un troupeau de 20 chèvres légué par ses parents qui, témoigne-t-elle dans le film "ont choisi de mener dans les années 70 une vie rurale contraire à la modernité forcée du boom économique occidental".

D'ailleurs, dans son spectacle "Genealogie caprine", Piera Gianotti invite a réfléchir à travers l'observation du troupeau de chèvres sur le comportement humain et sur la vie au sens le plus large.

Né en Suisse en 1979, Aron Anselmi s'est vu à l'âge de treize ans, s'offrir de son grand-père sa toute première caméra vidéo. En 2003, il commence à réaliser ses premiers courts métrages avec l'association TiKinò et en 2008 il entame la réalisation de son premier portrait centré sur son grand-père, qu'il termine en 2012.

Sa grande curiosité pour les différentes facettes de la vie et la relation entre les individus et la société l'amène à vouloir connaître les gens et leurs histoires en profondeur, qu'il transpose ensuite simplement et directement sur petit et grand écran.