Ile Maurice: Banque de Maurice - Le comité disciplinaire repoussé au 18 juillet

Le tant attendu comité disciplinaire institué par la direction de la Banque centrale contre l'ancien président de la Bank of Mauritius Employees Union, Chidanand Rughoobar, qui devait se tenir le mardi 26 juin, a été reporté au 18 juillet. C'est ce qu'a appris Me Nuvin Proag, l'avocat qui paraît pour Chid Rughoobar.

Le comité disciplinaire soulève une vague d'indignation parmi les employés de la BoM, qui trouvent que Chid Rughoobar est victime d'une persécution de la direction parce qu'il défend les intérêts des employés, alors que des nominés politiques, comme Pauline Cherazac, bénéficient d'un traitement de faveur et d'autres largesses financés par les contribuables. D'ailleurs, le Bureau international du travail a été alerté sur ce cas.

L'indignation a aussi gagné les rangs des syndicats. Dans une lettre envoyée hier, le président de la Federation of Civil Service and Other Unions, Narendranath Gopee, ne cache pas sa colère contre le fait que la BoM refuse qu'il soit au côté de Chidanand Rughoobar lors du comité disciplinaire du 18 juillet.

«In view of this outrageous and totally misconceived collective decision, I invite you to take good note of the following : (...) Mr Rughoobar is facing six (6) charges in respect of which he will have to provide his defence (...) The right of Mr Rughoobar to be assisted during a disciplinary hearing is laid down at section 64 (7) of Workers' Rights Act.»