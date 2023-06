Ile Maurice: Vimen Sabapati - Voitures, terrains, appartement et compagnies

L'Independent Commission against Corruption (ICAC) a obtenu le feu vert de la Cour suprême pour procéder au gel des avoirs et des comptes bancaires de Vimen Sabapati. L'«attachment order» concerne également ses proches, dont son épouse. Les comptes de ses compagnies, à savoir B's [email protected] LTD, M3 Constructive Partners Ltd et Cheerokee Burger Ltd, sont aussi gelés.

Suite à l'ordre de la Cour suprême émis le 16 juin, l'ICAC peut procéder au gel des avoirs de la famille Sabapati, sous l'article 56 (3) (a) de la Prevention of Corruption Act. Parmi les biens saisis on retrouve une Mercedes Benz, une Nissan Vannette et un Range Rover. Son épouse possède également un Range Rover, année 2019. Trois portions de terrain appartenant à Vimen Sabapati, au Morcellement Joonus à La Caverne Vacoas, ont été saisies. Il en va de même pour une portion de terrain aux Jardins d'Anna à Rivière-Noire. Un appartement, la résidence Newave située à Flic-en-Flac, est également sous le coup d'un «attachment order».

Selon l'ordre obtenu de la Cour suprême, Vimen Sabapati et ses proches n'ont pas le droit de vendre, de transférer ou de disposer de leurs biens sans l'aval d'un juge.