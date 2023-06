Sénégal: Grande Mosquée Massalikoul Jinaan - Imam Moustapha Mbacké prescrit la tolérance et la retenue

C'est à 9 heures et quarante minutes que imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadr commence la prière, avant de procéder à un sermon qui durera de 9:46 à 10:26. Son prêche est principalement axé sur la nécessité pour le musulman de dominer ses pulsions et de ne pas céder à sa rage.

L'Imam de la Grande mosquée Massalikul Djinan affirme qu'on reconnaît le bon croyant par sa capacité à pardonner et à faire preuve de tolérance et de grandeur devant l'injustice. Le fils de Serigne Abdou Khadr Mbacké a évoqué l'exemple de Serigne Touba qui a accordé son pardon aux colonisateurs qui lui ont fait subir « toute sorte de sévices et d'injustices ». Serigne Moustapha Mbacké enseigne dans son sermon que pour arriver à cette station de foi, il faut d'abord être doté d'une bonne éducation. Ensuite, cultiver le respect de son prochain.

Cependant, pour que cette bonne pratique de croyant soit générale, « c'est toute la jeunesse qu'il faut éduquer et lui faire comprendre qu'elle doit la déférence aux aînés ». Seulement, ces derniers doivent aussi modestement considérer les jeunes, toujours selon l'imam. Ce dernier a aussi recommandé aux fidèles d'être humbles et avenants, et d'éviter de cultiver toute animosité. Il a indiqué qu'il faut apprendre à peser et prévenir les conséquences de nos actes afin de ne pas provoquer des tensions regrettables. Il a pareillement souligné l'impératif du dialogue et des concertations entre les parties prenantes, tout en adoptant de part et d'autre la discipline et le sens élevé de l'écoute.