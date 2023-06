Ile Maurice: Au sein de l'Association mauricienne d'athlétisme - Vivian Gungaram quitte son poste d'assistant-secrétaire en juillet

Les retombés de l'affaire de détournement de fonds dans les caisses de l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA) se font déjà sentir. Mardi soir lors d'un Managing Committee, des décisions importantes ont été prises afin de faire la lumière sur toute cette affaire. De par son implication directe ou indirecte, Vivian Gungaram, assistant-secrétaire de la fédération, a ainsi pris la décision de se retirer de ses fonctions à partir du 9 juillet.

Comme nous l'indiquions dans notre précédente édition, Vivian Gungaram, accompagné de son homme de loi, José Moirt, avait déposé une plainte lundi soir à la station de police de Moka. Il nous revient qu'à la suite de l'assemblée générale du 25 juin, plusieurs représentants de différents clubs sportifs régionaux ont affirmé qu'ils n'avaient pas encore reçu les équipements sportifs qui devaient arriver en mars 2022 et qu'une enquête interne avait été ouverte.

Etant l'un des signataires de la fédération, l'autre étant Claude Duval, Vivian Gungaram a constaté, lundi, en effectuant un relevé bancaire sur les deux dernières années du compte de la fédération, qu'une somme de Rs 306 354 avait été retirée à différentes occasions. Si Claude Duval avait déjà avoué avoir pris une somme de Rs 170 000 à la fédération, des soupçons pèsent désormais sur lui concernant cette nouvelle somme qui a été retirée de ce compte.

En conséquence, lors du Managing Committee de mardi, Vivian Gungaram a annoncé son retrait de toutes les responsabilités le liant à la fédération à partir du 9 juillet. «Vu que je suis cosignataire de la fédération, je me retrouve impliqué directement ou indirectement dans cette affaire et le mieux à faire et de step down», nous a-t-il déclaré hier matin au téléphone tout en soulignant qu'il consultera son homme de loi avant d'apporter des éclaircissements dans les jours à venir.

Alors que le départ à la retraite de Vivian Gungaram était annoncé depuis 2022, la tenue des Championnats d'Afrique ainsi que la charge de travail y relative et le nombre de compétitions au calendrier 2023 avait repoussé ce départ. Avec la tenue de deux événements majeurs, soit le match MauriceRéunion U18 prévu les 30 juin-1er juillet, les championnats nationaux seniors de la semaine prochaine et la finalisation des sélections pour les Jeux de la Francophonie et les Jeux des îles de l'océan Indien, Vivian Gungaram a ainsi fait les arrangements nécessaires pour que ce soient ses dernières missions avec la fédération avant son départ prévu donc pour le 9 juillet.

Une plainte bientôt déposée au CCID

Lors du Managing Committee, le board a pris la décision de donner tous les documents du rappor t financier de 2022 au comptable Nilaven Mootoosamy, détenteur d'un FCCA. Si les modalités ont déjà été convenues entre l'AMA et le comptable, ce dernier aura la charge de déterminer la somme manquante et les données récoltées serviront à mettre en place un Fact Finding Committee, où les personnes impliquées dans cette affaire devront venir donner des explications.

Si des procédures légales suivront leur cours après cela, selon une recommandation des délégués lors de l'AG du 25 juin, le président de l'AMA, Paramasiven Sammynaden, a été sollicité pour déposer une plainte dans l'immédiat concernant ce compte supposé être inexistant au niveau de la fédération mais qui est toujours en opération. «Il y a eu des rentrées et sorties d'argent régulières sur ce compte et les délégués ont fait la demande au board actuel de déposer une plainte. Je prends la responsabilité de faire cela et je suis actuellement en consultation avec mon homme de loi. Suivant son conseil et ses précisions, j'irai faire une déposition au CCID très prochainement», annonce le président de l'AMA.

Ce dernier précise d'ailleurs qu'il faudra attendre le rapport du comptable pour pouvoir déterminer la date pour aller de l'avant avec l'AG qui a été ajourné en trois occasions. «D'après le comptable, il faudra au moins trois mois pour avoir son rapport. De là, suivant le Fact Finding Committee, nous pourrons convoquer une AG où des explications seront fournies aux délégués et où nous pourrons aussi remplacer les membres qui sont partis», précise-t-il.

Lors d'un point de presse hier après-midi.

Vivian Gungaram : «J'ai signé aveuglément mais je ne suis pas responsable des fraudes»

Face à la presse hier après-midi à la Nebiolo House à Réduit, Vivian Gungaram est revenu sur l'affaire de détournement de fonds qui secoue actuellement l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA). L'assistant-secrétaire, qui se retirera de ses fonctions à partir du 9 juillet, a expliqué les raisons de son implication sur ce compte dont il est cosignataire.

Vivian Gungaram explique que parmi les manquements notés dans le rapport financier pour l'exercice 2022 soulevés lors de l'assemblée générale du 25 juin, une transaction concernant l'achat de survêtement d'une valeur de Rs 150 000 provenant d'un des cinq comptes de l'AMA l'avait interpellé. En faisant un relevé bancaire lundi sur ce compte, l'assistant-secrétaire précise : «Ce compte du stade était supposé être fermé. En regardant les retraits, j'ai constaté que j'étais l'un des signataires. La façon dont nous nous faisons confiance à la fédération, des cinq comptes que nous avons, si on me présente un papier, je vais le signer sans vraiment regarder si c'est tel ou tel compte. Je suis responsable d'avoir signé aveuglément mais je ne suis pas responsable des fraudes.»

S'il a qualifié cela de vol, Vivian Gungaram se dit concerné par ce compte vu sa position de cosignataire. «C'est à moi d'aller prouver que je n'ai pas pris une roupie de ce compte-là», fait-il ressortir tout en soulignant qu'il se retirera définitivement après le 9 juillet «dans le souci de laisser la police faire son travail et de m'occuper de l'organisation des deux grosses compétitions à venir». Vivian Gungaram a d'ailleurs fait ressortir que le compte du stade n'avait pas été donné à l'auditeur.