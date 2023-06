Ile Maurice: Chantage et extorsion - Un vigile verse plus de Rs 100 000 après avoir regardé un film porno

Un vigile âgé de 61 ans a rapporté avoir été victime d'extorsion. Depuis dimanche, il a été contraint de verser la somme de Rs 117 405 à un inconnu qui le faisait chanter. Malgré les menaces de cet individu, le sexagénaire a décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte.

Selon le témoignage du vigile à la police, dimanche dernier, alors qu'il était à son poste de travail, un homme au volant d'une voiture l'a approché. L'homme lui a proposé de visionner un film pornographique, proposition que le vigile a acceptée. Après avoir regardé le film, le conducteur a tenté de forcer le vigile à avoir des relations sexuelles avec lui. Craignant pour sa sécurité, le vigile admet avoir consenti à des « gestes sexuels » avec cet homme, sans toutefois avoir de rapport sexuel avec lui.

Quelques minutes plus tard, le conducteur, qui serait âgé d'une quarantaine d'années, a révélé au sexagénaire qu'il avait filmé toute la scène. Il lui a montré une capture d'écran et lui a dit son intention de diffuser la vidéo en ligne et de l'envoyer à ses proches. Pour éviter cela, le vigile devrait lui verser Rs 10 000. N'ayant que Rs 1 000 en sa possession, le vigile lui a remis ce montant, puis a été contraint de se rendre au distributeur automatique pour retirer Rs 2 000 supplémentaires, en espérant en finir une fois pour toute avec cette affaire.

Cependant, quelques heures plus tard, alors que le vigile faisait sa ronde, l'homme est revenu et l'a forcé à retourner au distributeur automatique pour un retrait de Rs 20 000. Une somme qu'il a remise au conducteur. Le lendemain, le maître-chanteur est réapparu et a demandé Rs 50 000 supplémentaires. Il a par la suite exigé la carte de débit du vigile et son code d'accès. Mardi, l'homme a demandé Rs 700 000 supplémentaires, mais le vigile affirme avoir refusé. Le vigile a aussi constaté que l'homme avait effectué d'autres retraits sur son compte s'élevant à un montant total à Rs 117 405.