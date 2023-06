Congo-Kinshasa: A 63 ans d'indépendance, la RDC est parmi les pays les plus pauvres et instables du continent africain (Historiens)

La RDC célèbre ce vendredi 30 juin 2023 son 63eme anniversaire de l'indépendance. Cependant, si le pays était l'une des colonies les plus urbanisées et éduquées d'Afrique, actuellement il est compté parmi les pays les plus instables et pauvres du continent. C'est le constat de plusieurs historiens, interrogés par Radio Okapi en marge de la célébration de ce 63e anniversaire de l'indépendance. Ils font un parallélisme entre la vie sociale des Congolais d'avant 1960 et ceux d'après cette année.

Avant 1950, raconte David Van Reybroick, 40% des Congolais étaient salariés et 60% des enfants allaient à l'école. Le salaire était en pleine augmentation jusqu'en 1956 avant de régresser ensuite.

Le chômage parait dans des grandes villes comme Kinshasa qui compte plus de 20 000 chômeurs. Ces derniers se font donc loger chez ceux qui ont encore un revenu.

Conséquence, les maisons et les parcelles de la cité deviennent surpeuplées ; et des petits bars poussent depuis lors comme des champignons.

C'est dans cette atmosphère d'agitation qu'ont lieu les premières élections. Au lieu de travailler pour préserver la classe moyenne laissée par les Belges, le nouveau parlement consacre plutôt les inégalités salariales, déplore le professeur Mokonda Bonza.

Et c'est à partir de ce moment-là que la classe politique s'enrichit de plus en plus au détriment des autres catégories de la société, occasionnant ainsi une vraie cassure, regrette -t-il.