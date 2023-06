Angola: Omatapalo et Banco Alimentar s'unissent pour lutter contre la faim

Lubango (Angola) — L'entreprise de construction angolaise Omatapalo et Banco Alimentar Angola ont annoncé mercredi la création d'un programme de lutte contre la faim et d'encouragement de la production nationale.

Selon une note parvenue à l'ANGOP, l'initiative, qui s'inscrit dans le cadre des 20 ans d'existence de l'entreprise de construction, réaffirme son implication pour le bien-être des communautés et l'avenir du pays.

Le programme, lit-on dans la note, reflète l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable et de la lutte contre la faim, notamment par le soutien à la production agricole nationale, en particulier dans les régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire.

Le programme, qui débutera cette année, consiste à soutenir les agriculteurs de la région sud, avec le don de semences, d'engrais et d'outils, ainsi qu'un soutien à la formation spécialisée.

L'objectif est de promouvoir une agriculture autosuffisante, l'autosuffisance alimentaire des populations et l'écoulement des excédents vers d'autres communautés nationales.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux institutions travailleront ensemble pour identifier et analyser les zones touchées par la faim et l'insécurité alimentaire, élaborer des stratégies et des plans d'action pour lutter contre ces problèmes et promouvoir l'éducation nutritionnelle et les bonnes pratiques alimentaires, l'entreprise mobilisant des ressources financières, humaines et des ressources technologiques pour le projet.

"Le soutien aux communautés et l'alignement sur les politiques de développement du pays, notamment sur la durabilité, font partie des objectifs d'Omatapalo, qui célèbre son 20e anniversaire avec les yeux sur la recherche de solutions qui contribuent au bien-être de tous les Angolais, en particulier les plus vulnérables et nécessiteux », a déclaré son président du conseil d'administration, Carlos Alves.

Pour Carlos Alves, le programme avec Banco Alimentar démontre l'engagement à développer des solutions qui répondent aux besoins de la population et du pays.

Pour sa part, Henrique Nunes, de Banco Alimentar Angola, s'est dit satisfait du fait qu'Omatapalo s'associe à la cause, montrant qu'il s'agit d'une entreprise socialement responsable et engagée dans le développement des communautés.

« L'insécurité alimentaire continue d'être un problème dans certaines régions du pays et nous sommes tous appelés à apporter notre contribution pour réduire son incidence », a déclaré Henrique Nunes.

Pour marquer le 20e anniversaire, Omatapalo a réuni, mercredi, 1900 enfants de 10 refuges à Luanda, Benguela et Huíla pour un déjeuner spécial. Le Groupe en a également profité pour faire don de deux tonnes de nourriture à l'AACRA, Arnaldo Jansen, Lar Santa Isabel, Horizonte Azul, Mamã Muxima, AAVO, Lar da Nazaré et Jovens em Cristo, à Luanda, Lar Santa Paula Frassinett, à Benguela, et le centre d'accueil Ninho, à Lubango, Huíla.