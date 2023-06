Angola: Le pays cherche de l'expérience pour l'industrie des engrais

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, espère disposer de l'expérience norvégienne pour le développement de l'industrie des engrais et de l'aluminium.

Le gouvernant, qui s'exprimait mercredi à Oslo, en Norvège, a dit que tout sera fait pour renforcer la coopération de l'Angola avec ce pays européen, pour former les jeunes aux diplômes académiques de licence et de master axés sur les techniques de production d'engrais et d'aluminium.

En visite de travail en Norvège depuis le 26 de ce mois, Diamantino de Azevedo et sa suite ont eu des entretiens avec les autorités norvégiennes, notamment le ministre norvégien du Pétrole et de l'Énergie, le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères et des représentants d'Equinor et de Norsk Hydro.

Mercredi, la délégation angolaise s'est rendue dans la ville de Trondheim (cisjordanie) et a assisté, au Centre de recherche et développement de la compagnie pétrolière Equinor, à une série de présentations telles que : Introduction à la technologie, au numérique et à l'innovation, les formations sur l'innovation enseignée par l'Université norvégienne des Sciences et Technologies.

La délégation angolaise a également pris part aux présentations sur l'introduction au pétrole et au gaz, la technologie sous-marine, la technologie souterraine et les énergies renouvelables et à faible émission de carbone.