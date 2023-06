Congo-Brazzaville: Services hospitaliers - Des médecins édifiés sur le système de management de qualité

L'atelier de sensibilisation au domaine de la qualité dans les services publics s'est ouvert le 28 juin, à Brazzaville, sous la supervision de la directrice générale de la qualité du service public, Laurente Okouya Ikiya.

La rencontre de deux jours des acteurs de santé vise à les édifier sur les normes de qualité dans les établissements hospitaliers. « L'échange de ce matin s'est porté face à un public spécialement dans le domaine de la santé. Le médecin, sa qualité réside juste dans le service rendu au patient. Avant de faire toute activité, avant d'aller vers une démarche, il faut mettre en place une planification ; réaliser les actions par rapport à la planification, ensuite contrôler la réalisation par rapport à la planification et améliorer, mais le tout il y a ce qu'on appelle le management de la qualité. C'est par ces principes qui résument les exposés de ce matin », a dit Jean Pierre Olondo, consultant à la direction générale de la qualité du service public.

Les participants ont aussi suivi des communications sur les principes des normes. Le premier principe est l' orientation, le second est le leadership et la constance dans la vision, parce que tout système ne peut pas se faire sans que la direction de l'organisation à son plus haut niveau ne s'implique. Ils doivent montrer leur caractère engagé pour que le troisième principe s'impose, qui est l'implication du personnel. Le quatrième principe, c'est l'approche processus qui est mise en exergue, parce qu'on entend par processus, un système qui transforme les éléments d'entrée en élémente de sortie.

Et le cinquième principe, c'est l'amélioration continue, chaque fois se poser la question de savoir si ce que l'on a fait est bon. C'est une remise en question. Le sixième principe, c'est l'approche fondée sur les faits, c'est-à-dire avant de prendre toute décision, il faut se fonder sur les faits et les faits, ce sont les éléments observables. Et enfin, le septième principe, ce sont les relations bénéfiques avec les partenaires qui sont les prestataires.

Pour la directrice générale de la qualité du service public, Laurente Okouya Ikiya, il existe énormément des normes à l'international ; les normes de l'Organisation mondiale de la santé qui doivent normalement être respectées.