Afrique: UNESCO - Le Maroc réélu au Conseil exécutif de la COI

La 32e session de l'Assemblée de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Unesco, qui se déroule du 21au 30 juin au siège de cette institution, à Paris, en France, a été marquée le 28 juin par la réélection du Royaume du Maroc au Conseil exécutif pour la période 2023-2025, a annoncé l'Agence marocaine de presse (MAP).

Selon la Délégation permanente du Maroc auprès de l'Unesco, la réélection à l'unanimité au Conseil exécutif de la COI reflète, une fois de plus, la reconnaissance de la communauté internationale du rôle actif que ce pays joue, en tant qu'acteur engagé sur la scène internationale, sous la conduite « éclairée de sa majesté le roi Mohammed VI ».

« Cette réélection réaffirme l'attachement du Royaume à la coopération intergouvernementale dans les domaines de la recherche et l'observation marine, la conservation et la protection de l'environnement marin, l'atténuation des risques liés aux océans, le développement et le renforcement des capacités, entre autres domaines de compétence de la Commission », a poursuivi la Délégation permanente du Maroc auprès de l'Unesco.

Un engagement qui s'inscrit, a-t-elle rappelé, dans le cadre des efforts du Maroc pour la réalisation des Objectifs de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du Développement durable (2021-2030). Il s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre des priorités définies dans la feuille de route de la Décennie des océans pour l'Afrique.

Notons que la COI de l'Unesco est le seul organisme intergouvernemental des Nations unies entièrement consacré au développement des sciences océanographiques. Chargée de coordonner la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques pour le développement durable 2021-2030, "Décennie des océans", elle joue un rôle capital dans la promotion de la coopération internationale en sciences marines pour améliorer la gestion des océans, des côtes et des ressources marines. La COI permet, de ce fait, à ses États membres de travailler ensemble en coordonnant des programmes de renforcement des capacités, d'observation et de services océaniques, de science océanique, d'alerte aux tsunamis et de sensibilisation aux océans.