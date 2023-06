Algérie: Produits de consommation - Lancement de l'analyse des structures de prix et leur comparaison avec les prix sur les bourses mondiales

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a révélé le lancement de l'analyse des structures de prix de certains produits de consommation et leur comparaison avec les prix sur les bourses mondiales, et ce, dans le cadre des efforts visant à contrôler les prix et les factures d'importation.

Lors d'une visite sur le terrain effectuée, mercredi au premier jour de l'Aïd Al-Adha, dans certaines communes d'Alger pour s'enquérir du respect des commerçants du système de permanence et la disponibilité des produits de large consommation mis en place par les services du ministère, M. Zitouni a fait savoir qu'"il est procédé actuellement à l'analyse des structures de prix de certains produits et à leur comparaison avec les prix sur les bourses mondiales".

Après avoir écouté des jeunes se plaindre de la hausse des prix de certains produits, tels que le café, M. Zitouni a déclaré :"nous continuerons à mobiliser les équipes de surveillance économique pour enquêter sur les prix et les produits sur les marchés et renforcer les moyens de communication avec les acteurs dans le domaine du commerce et les consommateurs, afin de déterminer les responsabilités depuis le point de sortie du produit jusqu'à son arrivée au consommateur".