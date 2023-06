Algérie: CRA - Des opérations de solidarité à l'occasion de l'Aïd El Adha

ALGER — Le Croissant rouge algérien (CRA) a procédé, dans le cadre de son programme à l'occasion de l'Aïd El Adha, à la distribution d'aides financières et alimentaires et de vêtements à plusieurs familles défavorisées à travers le territoire national, a indiqué jeudi un communiqué de cet organe.

"Les éléments et les bénévoles du CRA ont distribué des vêtements à plus de 2.000 orphelins issus des différentes wilayas du pays. Ils ont également octroyé des aides financières et distribué de la viande à plus de 2.000 familles dont celles victimes des inondations qui ont récemment affecté la wilaya de Tipaza. De plus, des colis alimentaires et des moutons ont été distribués dans certains villages", selon le communiqué.

A cette occasion, les détenus ont également bénéficié de colis alimentaires, de vêtements et de chaussures.

Au premier jour de l'Aïd, les bénévoles ont visité nombres de centres à travers le territoire national dont le village d'enfants SOS à Draria (Alger) et les centres d'enfance en détresse à Tamanrasset et Saida, où ils ont assisté aux opérations d'abattage dans une ambiance familiale".

Les bénévoles se sont, également, rendus au chevet des enfants malades à travers divers hôpitaux, et ont offert des cadeaux à cette catégorie afin d'alléger leurs souffrances, faire preuve de solidarité avec leurs familles et leur apporter aide et soutien.