Algérie: Le court métrage 'Zair Dalam' prochainement dans les salles de cinéma

ALGER — Le réalisateur Ahmed Riad a annoncé que son court-métrage "Zair Dalam " (Rugissement des ténèbres), sera prochainement projeté dans les salles de cinéma, où son tournage vient de s'achever et est prêt à être projeté.

Cette oeuvre réalisée en célébration du soixantenaire de l'indépendance et sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts et le Centre algérien de développement du cinéma, relate l'histoire de deux frères durant la Révolution algérienne et dépeint leur conflit, dont l'un aspire à satisfaire le colonisateur, trahissant ainsi sa patrie et son peuple, tandis que son frère aveugle cherche à inciter les gens à se révolter pour l'indépendance de l'Algérie.

D'une durée de 40 minutes, le scénario de ce film, tourné à Bordj Bouarreridj, Constantine et Sétif et rendu par un groupe d'artistes à l'instar de Mohamed Frihmahdi, Hamoudi Hamza, Pascal Bruno, Ahmed Rezak et Nouara Berrah, a été écrit par Hamza Mohamed Foudil.