Madagascar: Réformes structurelles - Les marchés de capitaux se dotent d'une Feuille de route

Un essai à transformer. La mise en pratique des marchés financiers a désormais des assises bien fondées. Il reste aux opérateurs du secteur privé de s'y adhérer. Avec l'appui de l'État, bien entendu.

Une journée importante. Voilà comment Marcelle Ayo, country manager de la Société financière internationale à Madagascar, SFI, filiale de la Banque Mondiale, qualifie celle de mardi au Novotel d'Alarobia. Où a été présentée la Feuille de route des marchés financiers et l'amélioration du système financier de Madagascar. « C'est la SFI du groupe de la Banque Mondiale qui avait été mandatée par le ministère de l'Economie et des finances (MEF) et la BFM pour réaliser cette feuille de route.

Elle devait avancer les recommandations sur ce que Madagascar doit faire sur le court, le moyen et le long terme. Nous avons travaillé avec des experts internationaux associés aux membres du Comité technique local pour s'imprégner des réalités du pays » précise Marcelle Ayo. En fait, les marchés des capitaux peuvent se présenter sous plusieurs formes.

Titres, obligations ou actions. Aivo Andrianarivelo, gouverneur de la Banky Foiben'ny Madagasikara, BFM, a, par exemple cité l'émission des obligations solidaires aux Seychelles qui ont permis à l'État d'obtenir pas moins de 114 millions de dollars. Plusieurs autres pays africains comme le Kenya ou le Nigéria en ont fait de même. Le Botswana a fait du miroir du marché financier de Jo'Bourg pour se prospérer. « Il n'est pas obligatoire de commencer avec un grand projet sans lendemain » avance Frederic Wandey de la SFI dans ses explications préliminaires. Le but essentiel est de recycler l'épargne nationale d'où elle s'endort.

%

Pour servir aux investissements productifs. Les marchés des capitaux peuvent être financiers, monétaires et obligataires ou titres. Des pistes de réflexion ont été élaguées par cette Feuille de route. « Le développement de l'épargne institutionnelle qui doit être canalisée, à travers le marché des capitaux, vers des investissements productifs, comme le logement, les infrastructures ou le financement des PME. Le document propose en outre la nécessité d'améliorer le crédit de l'Etat pour pouvoir développer l'offre de titres financiers sur le marché des capitaux, et de donner aux investisseurs des actifs dans lesquels ils ont investi ».

Autorité de régulation

In fine, « la Feuille de route recommande l'établissement d'une autorité de régulation et de surveillance de marchés et le développement des intermédiaires financiers pour créer de l'activité et garantir le bon fonctionnement du marché et la protection des investisseurs qui y participent » Six chapitres ont été retenus. Le cadre règlementaire et institutionnel s'inspirant des bonnes pratiques et répondant aux standards internationaux, le marché monétaire, les infrastructures du marché, le marché des obligations, et le marché des actions.

Il est à rappeler que sous le régime de Didier Ratsiraka, Pascal Rakotomavo, alors ministre des Finances, a lancé l'opération Lelavola Omena fa Vary ho Anstika, LOVA, sous formes d'émissions de titres. Une initiative qui a tourné court au bout d'un enthousiasme au début. Alors la question découle d'elle-même. Des marchés de capitaux, les Malgaches vont-ils se souscrire ? Si aucune date n'a été avancée pour l'ouverture d'une bourse des valeurs, une première estimation évalue à 10 milliards d'ariary la somme endormie quelque part qu'on peut réveiller pour secouer la somnolence économique du moment.