Madagascar: Aïd-al-Adha Mahajanga - Les musulmans en communion au village touristique

La journée du 28 juin est inscrite dans la liste officielle des jours fériés, chômés et payés, selon le décret du ministère du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales.

La journée d'hier a été l'occasion pour célébrer l'Aïd-al-Adha à Mahajanga, comme dans tout Madagascar. La communauté musulmane de la Cité des Fleurs s'était retrouvée très tôt sur la plage du Village touristique pour une prière, dès le matin. L'Aïd al-Adha est une fête célébrée pour commémorer le geste du prophète Ibrahim qui a reçu de Dieu l'ordre de sacrifier son fils unique, Ismaël. « C'est une commémoration des expériences vécues par les anciens saints, et nous, les vivants d'aujourd'hui, nous devrions tirer des leçons de nos anciens.

Nous sommes reconnaissants envers la population musulmane, nos amis chrétiens et ceux d'autres confessions qui l'ont célébrée avec nous. Et également envers le gouvernement qui a consacré la journée de l'Aïd al-Adha, comme jour de congé payé de la fête de l'Islam », déclare le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Salim Andriantomanga.

Paix, unité, santé

Les musulmans sont invités à intensifier les prières dix jours avant cette fête afin de consolider la paix, l'unité nationale et la santé du pays, comme partout dans le monde. C'est surtout une occasion pour toute la communauté de se retrouver et de témoigner la fraternité, de se réconcilier. Toutefois, les habitants de Mahajanga ont continué à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Tous les magasins et commerces étaient ouverts, dont les grandes distributions, les sociétés de téléphonie mobile, les marchés ont été animés comme tous les jours.

Seuls les bureaux administratifs et les banques ont été fermés. Les petites entreprises privées ont profité de la journée pour rattraper les longues journées de « chômage obligatoire », dues au délestage et aux coupures intempestives de courant. En ce qui concerne ces séries de coupures d'électricité, la situation n'a pas encore changé d'un iota à Mahajanga. Dès la nuit du 26 juin, les délestages tournants ont de nouveau repris, au grand désespoir de la population. La joie de jouir de l'électricité sans interruption a été de courte durée, juste deux jours, les 25 et 26 juin.