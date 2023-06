Madagascar: Orange Pro League - Fanalamanga rejoint Fosa en finale

Le club d'Alaotra-Mangoro, AS Fanalamanga, a défait Cosfa au match d'appui des demi-finales de l'OPL hier à l'Elgeco Plus stadium. Le choc final Fosa-Fanalamanga se tiendra le 9 juillet.

Ascension impressionnante. L'AS Fanalamanga valide son ticket pour la finale de la quatrième édition de l'Orange Pro League après trois matches chocs contre Cosfa. Après les deux matches nuls et vierges des demi- finales aller et retour, le club d'Alaotra-Mangoro s'est imposé 1 à 0 sur les militaires hier, au By-pass. Fanalamanga s'est fait éliminer en quarts de finale l'an passé, sa première année en championnat élite.

Aujourd'hui, le club est à un pas du titre. L'équipe d'Alaotra-Mangoro a nettement maitrisé la situation en première période. Tsila a signé l'unique but de la victoire à la 27e minute, un coup franc envoyé par Avotra, repoussé par Dina, le portier des Militaires, puis repris par Tsila de sa tête. AS Fanalamanga a poursuivi sa pression et a enchaîné des occasions, entre autres le tir trop croisé de Bancé visant le poteau opposé, mais arrêté par Dina (30e). "Les joueurs ont été prêts physiquement et mentalement pour affronter les militaires.

Nous étions supérieurs techniquement et il nous suffisait de renforcer le mental", confie l'entraîneur assistant de l'AS Fanalamanga, José Georges Raharitiana. Les militaires, vice-champions de la saison en 2021, ont eu du mal à remonter la pente et revenir au score. Ils ont échoué à la dernière passe.

Déterminé

Cosfa a imposé son jeu au retour des vestiaires et a créé quelques occasions non concrétisées. Fanalamanga a, de son côté, géré son avantage et a consolidé ses murs défensifs. Goly Kely, son portier a, lui aussi, sauvé pas mal de tirs du camp adverse. Cosfa a nettement dominé le dernier quart d'heure, mais a raté à plusieurs reprises l'égalistion.

"Nous étions dos à dos, mais Fanalamanga a été plus chanceux car nous avons raté des occasions", souligne le coach de Cosfa, Dimbiniaina. AS Fanalamanga rejoint ainsi Fosa Juniors FC en finale de l'OPL. Le coach Tiana se dit confiant d'arracher le titre contre une équipe qui a effectué un parcours presque sans faute. "Nous étions confiants, nous ne sommes pas surpris de cette victoire. Nous sommes prêts à affronter Fosa. Certes, la préparation sera différente... Ce sera le moment de rectifier nos faiblesses lors des matches de conférence", lance le technicien.

Fanalamanga a perdu contre les Majungais en matches aller et retour. "Les joueurs ont donné leur maximum. Nous nous sommes libérés à fond et prêts à remporter le titre... Notre effectif est bien mieux comparé à notre début du championnat. Nous sommes confiants de remporter le titre et nous n'avons aucun souci financier pour aller poursuivre l'aventure en compétition africaine", precise, pour sa part, Arlème Rabevahiny, patron de l'AS Fanalamanga. La grande finale aura lieu le 9 juillet au stade Barea à Mahamasina.