Congo-Kinshasa: Halte aux spéculations à Jour J-30, Isidore Kwandja Ngembo - 'Les IXès Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa !'

Les infrastructures sont prêtes. Les athlètes, d'où qu'ils viennent, bénéficieront d'un logement adéquat. La sécurité tout comme les soins sont assurés. Toutes les dispositions ont été prises, pour qu'en l'espace de quelques jours des IXès Jeux de la Francophonie, du 28 juillet au 6 août, que Kinshasa relève tous les défis mais, avec l'implication de tous.

Dernier virage

Hier, en effet, Isidore Kwandja Ngembo, le Directeur National du Comité National chargé de l'Organisation des IXès Jeux de la Francophonie, tels que prévus du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, est revenu littéralement sur toutes les questions qui défraient la chronique de l'actualité dont celle d'un éventuel désistement du Québec, des infrastructures ainsi que de tous les dispositifs nécessaires à la réussite de grand rendez-vous, à la fois, sportif et culturel des pays membres de l'espace Francophone. Hier encore, alors qu'il était devant les médias pour vider l'essentiel de ces préoccupations, Isidore Kwandja y a associé Mme Catherine Katungu Furaha, la Ministre de la Culture & Arts, pour co-animer cette rencontre organisée au Stadium de Basketball situé dans l'enceinte du Stade de Martyrs en plein coeur de Kinshasa.

Phase déterminante

"L'opinion nationale et les Etats membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) doivent intégrer le fait que les préparatifs de ce grand événement sont dans une phase déterminante. « L'heure n'est plus aux spéculations. Mais, une chose est certaine. Les IXès Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa. Nous savons qu'il y a plusieurs interrogations notamment, celles de savoir si la RDC sera prête ? Est-ce que les infrastructures sont achevées ? Est-ce que les pays membres participeront ? Mais, à toutes ces questions ainsi qu'à tant d'autres non évoquées, la réponse est oui !», a confirmé, sans ambages, M. Isidore Kwandja, le Directeur National du CNJF.

"Il n'est pas question simplement de la tenue des jeux. Bien évidemment, il est aussi question de faire en sorte que ces moments soient une réussite totale, et pour cela, les autorités congolaises ne lésinent pas sur les moyens, indique le responsable du comité organisateur national, qui se montre conscient des défis que l'organisation de des jeux représentent. « Malgré les difficultés que rencontre notre pays actuellement, les autorités du pays sont déterminées à relever ce défi. Les infrastructures sportives et culturelles longtemps laissées à l'abandon sont en cours de réhabilitation ou d'achèvement. Nous sommes convaincus que cette édition restera inscrite dans le Livre d'or des Jeux de la Francophonie.

La tenue de ces jeux sera un moment exceptionnel où sera exposée la grandeur culturelle et sportive de la RDC et du monde francophone », a-t-il soutenu en substance.

30 juin : livraison des infrastructures confirmée

Au stade de Martyrs, les gymnases jumelés et le stadium de basketball qui sont des terrains multisports pouvant accueillir plusieurs activités sportives sont à l'étape de finition et l'entreprise en charge de la construction a rassuré de leur livraison ce vendredi 30 juin. Il en est de même pour le stade Tata Raphaël où les travaux sont à cette étape de finissage, c'est le cas notamment du terrain du tennis de table, Ujana 1 et 2 dont les travaux de réhabilitation sont aussi à la fin.

La sécurité et la santé ne posent aucun problème !

Les défis sont, certes, énormes. Mais, toutes les infrastructures seront prêtes avant le début des jeux. Le Québec-Canada a fait un choix, la sécurité et la santé ne sont pas un problème ! Lors de cette rencontre avec la presse, il était question d'aborder aussi le sujet sur la position de Québec quant à sa participation ou non aux jeux de Kinshasa. Le Comité National des IXès Jeux, par Isidore Kwandja, soutient que le Québec, qui est membre de l'OIF, a opéré un choix pour des raisons qui lui sont propres. Il a choisi de n'envoyer qu'une délégation diplomatique mais pas celle des compétiteurs. C'était l'occasion de revenir sur les dispositions sécuritaires et sanitaires prises, deux raisons avancées pour justifier, semble-t-il, la non-participation du Québec.

A ce stade, à en croire le Comité national des IXès Jeux de la Francophonie, 4500 policiers vont assurer la sécurité de l'ensemble des activités mais aussi, des sites où seront hébergés les athlètes et les artistes.

A cela, il faut noter la contribution d'autres services de sécurité comme l'Agence nationale de renseignements, (ANR), la Direction générale de Migrations (DGM). Il y a aussi un service de sécurité privé de la place qui a été recruté, sur base des outils modernes qu'il dispose.

Une importante équipe d'experts en sécurité vient de la France pour des formations sur la gestion des foules à l'attention des policiers congolais. Sur le plan sanitaire, des dispositions sont également prises. Isidore Kwandja a rassuré qu'il y a des experts de santé, venant de la France, qui seront sous peu à Kinshasa pour former 80 médecins en vue des interventions dans toute éventualité liées aux circonstances des évènements de grande envergure. Des ambulances sont déjà acquises, mais aussi un contrat a été signé avec l'hôpital HJ. Il y a lieu de noter également la mise en place des cliniques dans le village et à proximité des aires des jeux.

Préparatifs culturels

La culture qui, jusqu'ici, a semblé être renvoyée au second plan connaît, par contre, pas trop de soucis, au regard de toutes ces nouvelles infrastructures ainsi érigées dans les sites indiqués, à savoir : le Palais du peuple, le Musée national, l'Académie de Beaux-arts, le Centre-Wallonie Bruxelles, la Place de l'Echangeur dont les travaux de réhabilitation ne posent aucun problème.

Onze disciplines en compétition

Pour Mme Catherine Katungu Furha, la Ministre de la Culture & Arts, 11 disciplines sont retenues pour les compétitions culturelles à savoir : « la chanson, la création numérique, la danse de création, la danse hip-hop, la peinture, la sculpture, la photographie, la littérature nouvelle, marionnettes géantes, jongleries avec ballon, contes et conteurs.

Elles ont été sélectionnées par le Comité international des jeux de la francophonie, sur base de trois candidats par discipline. Et nous (RDC) sommes en train de les accompagner. Il y en a 22, qui sont de la ville de Kinshasa, 12 viendront de Goma et 6 vont venir de Lubumbashi », a-t-elle, en outre, précisé.

A tout prendre, la RD. Congo attend les délégations de 40 pays, avec 3.600 athlètes et artistes qui seront logés au site de l'Université de Kinshasa. L'option d'une voie dédiée a été levée par le gouvernement, pour assurer leurs déplacements, avec les 100 bus qui sont stationnés au Palais du peuple, dont chaque course sera sous escorte de la police.

Pour rappel, à la 123ème réunion du conseil permanent de la Francophonie, le 21 juin dernier à Paris, les Etats membres de l'OIF ont vivement salué les efforts fournis par la RDC et confirmé, en même temps, la tenue de ces IXès Jeux de la Francophonie à Kinshasa.