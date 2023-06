Congo-Kinshasa: Lutte contre la polio et autres épidémies - Félix Tshisekedi met le cap sur une série de stratégies pour atteindre 75% des enfants complètement vaccinés d'ici 2027

Le Président Félix Tshisekedi a clôturé, hier, le 3ème Forum National sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Organisé par le Ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, cette rencontre a offert le cadre aux responsables de la sphère médicale du pays auxquels s'étaient associés des partenaires bi et multilatéraux pour discuter autour des mesures susceptibles de mettre la RDC en ordre utile de promouvoir la vaccination infantile pour combattre la poliomyélite ainsi que diverses épidémies.

Dans son mot, le Président de la République, champion de la vaccination en Afrique, a affirmé son engagement à tout mettre en oeuvre pour que la RDC atteigne, d'ici 2027, 75% des enfants complètement vaccinés, comme le prévoit, d'ailleurs, la Déclaration de Kinshasa, signée en 2019, quelques mois seulement après son accession à la magistrature suprême.

Pour y arriver, il a promis de faire du financement de l'achat des vaccins une dépense contraignante, de prioriser la vaccination parmi les actions du gouvernement, d'augmenter la contribution du gouvernement national et des gouvernements provinciaux pour la vaccination et d'assurer l'introduction de nouveaux vaccins qui renforceront la protection de nos populations par la vaccination contre les maladies, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde, l'hépatite B.

«Les objectifs que nous visons sont d'autant plus importants au vu des épidémies de rougeole et de polio qui se veulent toujours plus résilientes... Les résultats des enquêtes de couverture vaccinale ainsi que celles relatives à l'évolution desdites épidémies nous montrent, chiffres à l'appui, que nous ne sommes pas encore parvenus à protéger tous les enfants du pays et que nous sommes encore loin des objectifs collectivement fixés. Il nous revient donc de faire de notre mieux pour parvenir à interrompre les cycles de propagation des épidémies de polio et de rougeole, comme nous l'avons fait dans le passé à travers la vaccination de masse, qui demeure le moyen de le faire et de sauver des vies.

C'est aussi la plateforme sur laquelle nous construisons le renforcement des soins de santé primaires pour la mise en place effective dela couverture santé universelle... Pour consolider les différents succès glanés, nous nous engageons à poursuivre le travail jusqu'ici abattu en faveur de la protection de notre population et nous envisageons d'être champion de la vaccination en atteignant 75% des enfants avec tous les vaccins avant la fin 2027. Nous envisageons également d'engager la responsabilité du gouvernement national et des gouvernements provinciaux afin d'interrompre la circulation de la polio et des autres épidémies. Nous envisageons aussi d'augmenter la contribution du gouvernement national et des gouvernements provinciaux pour la vaccination.

Nous envisageons d'assurer l'introduction de nouveaux vaccins qui renforceront la protection de nos populations par la vaccination contre les maladies, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde, l'hépatite B... Nous envisageons également de faire que le financement pour l'achat des vaccins soit une dépense contraignante », a-t-il déclaré.

Appel à la mobilisation tous azimuts

« La Déclaration de Kinshasa est au centre de nos engagements pour protéger ceux qui sont le plus fragiles parmi nous, à savoir : les mères et les enfants. Le renforcement de leurs immunités, grâce au vaccin, demeure pour nous un investissement sur le capital humain que nous léguerons avec fierté aux générations futures de la République démocratique du Congo.

Aussi, nous nous sommes fixé rendez-vous en ce lieu pour un renouvellement de nos engagements. Je tiens à féliciter de manière particulière tous les acteurs de santé au pays, qui ont contribué par leurs décisions, leurs actes, leur implication et leur suivi soutenu, aux performances de la vaccination. J'en appelle par la même occasion à toutes celles et ceux qui n'ont pas tenu, à temps et avec efficacité, leur engagement, de redoubler leurs efforts envers cette priorité nationale. C'est l'unique voie que nous devons emprunter pour bâtir un Congo plus grand et prospère », a-t-il insisté.

Enjeu du 3ème Forum National sur la vaccination et l'éradication de la polio

« Cette nouvelle session a été l'occasion de mesurer sans complaisance les avancées que nous avons réalisées. En effet, comme vous le savez, j'avais marqué, il y a de cela quatre années et en votre présence, mon engagement protéger les enfants de notre pays contre les maladies mortelles à travers la signature de la Déclaration de Kinshasa.

Cette Déclaration, endossée par les gouverneurs de province et les présidents des Assemblées provinciales, synthétisait les efforts politiques, financiers et techniques que nous allions tous mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes tous communément fixé », a indique le champion de la vaccination sur l'échiquier continental. Peu avant, c'est le Ministre de la Santé qui, dans la même dynamique, a réaffirmé sa détermination à accorder, dans l'accomplissement de sa mission, une attention soutenue à la protection des enfants contre les épidémies, au travers la vaccination, même dans les coins les plus reculés du pays.