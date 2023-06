Congo-Kinshasa: Avec une augmentation de 40 points de base, Conférence Risque Pays - La RDC demeure un pays à risque d'investissement modérée

C'est un privilège pour la RDC d'accueillir la deuxième Conférence Risque pays (CRP), tenue à Kinshasa ce mercredi 28 juin 2023 à l'espace Kemesha dans la commune de la Gombe. Organisée par le Ministère des Finances de la RDC, cette conférence s'est présentée comme une plateforme de discussions avec des acteurs du monde économique et financier africain, principalement des autorités congolaises. Au cours de cette journée, il été présenté à plus de 500 éminentes personnalités, le rapport de risque pays RDC, qui a mis en relief ses forces, ses faiblesses et ses opportunités. Une rencontre qui a facilité des réflexions autour des problématiques relevées, en vue de susciter des solutions idoines telles que proposées par toutes les parties concernées.

Inaugurée par le Premier-Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, cette rencontre a servi d'opportunité pour la présentation du rapport élaboré de façon indépendante par l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation, décrite par son Président Directeur Général Stanislas Zeze, et qui a permis de donner une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires de développement.

Celui-ci a mis en exergue l'environnement économique dont le climat des affaires et les performances macro-économiques, la gestion des finances publiques. Suivi de la solidité du système monétaire et financier, ainsi que de l'environnement social et politique.

%

La précédente présentation a établi la cartographie des risques de la RDC, et d'une adresse aux investisseurs régionaux et locaux, sur base de trois questions fondamentales notamment, sur l'opportunité d'investir, le retour sur l'investissement et du risque de perte de capital.

Sur base des études menées, il n'existe pas jusqu'à ce stade un frein à l'investissement en RDC, car elle est passée de 5,1 à 5,5 cette année, avec une augmentation de 40 points de base.

En sa qualité d'hôte de l'évènement, le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a considéré les résultats révélés, car cela émane des efforts menés par les membres du Gouvernement, en rendant la RDC une nation dynamique sur la sphère économique. Sous cette note de satisfaction, Nicolas Kazadi s'est adressé aux participants sur l'engagement du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, qui vise la multiplication des initiatives qui vont promouvoir l'économie de la RDC auprès des investisseurs.

Ne considérant pas ainsi cette conférence comme la dernière, il a annoncé pour septembre prochain, la tenue du forum sur les investissements dans la chaîne de valeur agricole, en collaboration avec la Société Financière Internationale et la Banque Africaine de Développement.

Dans son approche, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a soutenu non seulement l'amélioration du climat des affaires, mais aussi du potentiel d'investissement qui devra répondre à une question sociale, notamment la création d'emplois et des richesses. Il a affirmé que sans la diversification de l'économie, toutes ces perspectives ne pourraient pas obtenir une véritable réponse tant dans le secteur privé que public.

Il est important de rappeler que la conférence risque pays est un concept introduit depuis 2017 par l'Agence de notation panafricaine Bloomflied Investment Corporation, basée en Côte d'Ivoire et dont la première édition s'est tenue en 2022.