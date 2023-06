Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du30 Juin2023

Mali : Politique- Le vote sur l’avenir de la mission de l’Onu reporté à ce vendredi

Le vote du Conseil de sécurité, qui devrait acter la fin réclamée par le Mali de la mission de l'Onu dans le pays (Minusma), a été reporté de jeudi à vendredi, en raison de discussions qui se poursuivent, a-t-on appris mardi de sources diplomatiques. Le 16 juin, prenant tout le monde de court, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait exigé le « retrait sans délai » de la Minusma, dénonçant son « échec ». Alors que le consentement de l'Etat hôte est l'un des principes du maintien de la paix, le projet de résolution proposé par la France, à la manœuvre sur le dossier malien au Conseil de sécurité, propose de mettre un terme à la mission, tout en prévoyant une période de six mois pour le retrait des plus de 12.000 soldats et policiers déployés, selon des sources diplomatiques. (Source :abamako.com)

Sénégal : Classement Fifa- Les Lions conservent toujours

Le Sénégal conserve toujours sa position de 18è rang avec 1612.61 points, maintenant toujours derrière elle le Danemark, au classement mondiale des nations de football, rendu public, ce jeudi 29 juin 2023 par la Fédération internationale de football association (Fifa).Malgré une trêve internationale positive du côté des Lions de la Teranga, avec de bons résultats en qualification pour la prochaine Can 2023 prévue en Côte d’Ivoire, et en amical face au Brésil (4-2) qui a surpris le monde, les Sénégalais demeurent dans leur position. (Source : adakar.com)

Egypte : Droits humains-En Égypte, la « pire décennie »

Au nom de la lutte contre le terrorisme, Abdel Fattah al-Sissi, arrivé au pouvoir il y a dix ans, tient le pays d’une main de fer, étouffant toute opposition et expression publique. Portrait du chef de l’armée égyptienne et ministre de la Défense, le général Abdel Fattah al-Sisi, devant le palais présidentiel du Caire, pendant une manifestation pour l’éviction du président Mohamed Morsi, le 1er juillet 2013. Portrait du chef de l’armée égyptienne et ministre de la Défense, le général Abdel Fattah al-Sisi, devant le palais présidentiel du Caire, pendant une manifestation pour l’éviction du président Mohamed Morsi, le 1er juillet 2013. (Source : Jeune Afrique)

Côte d’Ivoire : Duékoué- La piste de l’éruption volcanique à Guéhiébly écartée

Le chef du service carrières et contrôles techniques de la direction régionale des Mines de Duékoué, Santos Bi Kié, a fait des précisions sur la supposée éruption volcanique survenue dans la sous-préfecture de Guéhiébly, à 18 km de Duékoué. Le 27 juin, à la salle de conférences de la préfecture, il a fait observer que cette situation n’est rien d’autre que l’effet de la décharge d’une foudre dans la zone. C’était lors de la première réunion-bilan de la commission régionale de l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale de la région du Guémon. Il s’agissait, selon lui, d’informer les populations et de les rassurer sur cet accident écologique. « La population n’a plus à s’inquiéter. La thèse de coulées volcaniques est écartée à 100%. Il y a eu plus de peur. Parce qu’on est sûr que ce n’est pas un phénomène volcanique », a insisté Santos Bi.Il a souligné que son affirmation est plausible, au regard de tous les indices prélevés sur le site de l’événement géologique. Les excavations jusqu’à la roche mère faites, du 9 au 11 juin, sur les lieux indiqués, pour savoir si le phénomène prend sa source en profondeur ou à la surface, ont révélé que ce phénomène n’est pas souterrain. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Après le rapatriement du corps d’un jeune tué en France- Conakry demande justice…

En Guinée, le corps du jeune Alhoussein Camara, 19 ans, tué lors d’un contrôle routier le 14 juin dans le sud-ouest de la France est arrivé le mercredi 28 Juin à Conakry, la capitale. Sa famille et les autorités ont demandé à ce que justice soit faite. « C’est avec une grande émotion que nous recevons le corps du jeune Alhoussein. Le chef de l’Etat avait promis qu’on ramènerait le corps ici en Guinée pour qu’il y ait un enterrement digne, ce qui est fait par la grâce de Dieu », a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Morissanda Kouyaté à son arrivée à l’aéroport, ajoutant que « les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort seront élucidées. La Guinée tient à ce que la justice fasse tout son travail en France, pour élucider les conditions dans lesquelles il est décédé », a-t-il ajouté. Ce même Mercredi 28 Juin, l’auteur du meurtre, un policier français d’une cinquantaine d’année, a été inculpé Mercredi pour homicide volontaire, « avec une interdiction de détention d’arme et une interdiction d’exercice professionnel », a annoncé la procureure de la République d’Angoulême. (Source : Burkina 24)

Niger : Can U23 Maroc - Les Mena maîtrisent les Panthères et remporte sa seconde sortie

Le Mena Espoir U23 s’est offert les Panthères Espoirs du Gabon au score de 1-0 dans la soirée du mercredi 28 Juin 2023 au stade Ibn Batouta à Tanger. Au terme des 45 premières minutes de jeu, les deux équipes se sont séparées avec un score vierge de 0 but à 0. Malgré une première mi-temps animée des deux côtés, marquée par des occasions de buts manquées, aucune équipe n’a réussi à trouver le fond des filets. Cependant, à la 59ème minute, l’équipe nigérienne a ouvert le score grâce à un penalty. Cette opportunité s’est présentée suite à une faute commise par le défenseur gabonais sur Rahim Allassane Bonkano, ce qui a conduit à l’attribution d’un penalty. Le capitaine du Mena Espoir, Abdoul Moumouni Darenkoum, a converti cette occasion en but pour son équipe. Ainsi, les poulains de Zakaria Yaou Ibrahim se classent avec l’Egypte au premier rang de la poule B avec un total de 4 points. (Source : aniamey.com)

Rdc : Conflit à l’Est- Ali Bongo annonce une contribution de 500.00 US aux efforts de paix

A l’occasion du premier sommet quadripartite, sur la coordination et l’harmonisation des réponses régionales au conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo, tenu, ce mardi 27 juin en Angola, le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a annoncé une contribution de 500.00 US. Placés sous les auspices de l’Union africaine (UA), et conduits par le président de la République d’Angola, João Lourenço, les travaux du premier sommet quadripartite, sur la coordination et l’harmonisation des réponses régionales au conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo, se sont tenus le 27 juin à Luanda. (Source : Agp)

Togo : Classement Fifa- Lomé gagne 7 places et remonte peu à peu la pente mondiale

Le classement mondial de la Fifa a révélé que le Togo est en train de remonter peu à peu la pente sur la scène footballistique internationale. L'équipe togolaise a quitté la 129è place pour atteindre la 122è position dans le dernier classement mondial des nations de football, publié ce jeudi 29 juin 2023 par la Fédération internationale de football association (Fifa). Les bons résultats obtenus lors des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire ont largement contribué à la progression de l'équipe dirigée par Paul Duarte. Grâce à ces performances, le Togo a grimpé de 7 places pour atteindre la 122è position. Cette ascension démontre les performances encourageantes de l'équipe togolaise et de l'engagement des athlètes sur le terrain. (Source : alome.com)

Rca : Wagner dans le pays- Une nouvelle forme de colonisation, dénonce Martin Ziguélé

Dans une interview publiée ce jeudi 29 Juin 2023 par le confrère Le Point Afrique, l'ancien Premier ministre centrafricain, Martin Ziguélé a dénoncé l'emprise économique du groupe paramilitaire russe Wagner en République centrafricaine. Selon lui, en seulement cinq ans, Wagner a étendu son influence militaire et économique dans le pays, exploitant notamment la mine d'or de Ndassima. Il a accusé le Président Touadéra d'avoir fait appel à Wagner pour contrer les groupes armés appartenant au Cpc, et soutenus par l'ancien président François Bozizé. (Source : abangui.com)